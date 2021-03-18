藝人小禎出道多年，幽默的主持風格深受觀眾喜愛，近年瘦身有成的她，2年減去近40公斤引發討論，平時常在社群網站分享日常生活的她，昨（17日）曬出剛剪完的新造型美照，被網友大讚激似蔡依林，不過她卻表示得向女兒Emma道歉，原因曝光後，讓一票網友全都笑翻。

小禎昨（17日）於Instagram曬出自拍美照，只見她將原先的長髮剪短到只剩耳下3公分，搭配瘦身有成後的V字型鵝蛋臉，散發出青春洋溢的氣息，不過她也很有年代感PO出梁詠琪經典歌曲《短髮》歌詞，寫道：「我已剪短我的髮，剪斷了牽掛，剪一地不被愛的分岔，長長短短、短短長長，一吋一吋在掙扎」，可以說是相當應景。

不過話鋒一轉，小禎居然表示要跟女兒Emma說聲抱歉，原因是「因為媽媽看起來比妳年輕了」，這也讓女兒Emma立刻浮出水面回應：「走開啦」，對此她不忘搞笑向女兒喊話：「姐姐⋯⋯不要不理我」，母女之間逗趣的互動讓網友全都笑翻，也可看出兩人情同姐妹的好感情。

對於小禎的新造型，也掀起網友一陣熱烈討論，紛紛留言：「某角度有蔡依林的感覺～妳真的好美喔」、「哇～小禎姐變學生妹了」、「這位妹妹已經滿18歲了嗎」、「這髮型好好看喔，超適合妳的」、「不仔細看還以為是蔡依林啊」，滿滿的讚美都應證這次新造型相當成功。

(中時新聞網)