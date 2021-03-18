美商超微（AMD）發表AMD Ryzen PRO 5000系列行動處理器，將Zen 3核心架構的卓越效能與效率帶到高階商務筆電。全新AMD Ryzen PRO 5000系列行動處理器搭載AMD PRO技術，帶來強化的多層企業級安全功能以及強悍的生產力，滿足現代辦公環境的各種需求。隨著HP與聯想預計從第2季開始大範圍供貨，搭載AMD核心的企業級筆電數量預估在2021年底前將增加3倍。

AMD全球資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理Saeid Moshkelani表示，在日趨分散化的工作環境中，我們要求專業筆電具備更高效能與安全性。企業需要確保自己投資的技術能夠滿足員工在遠端或辦公室工作等情境的各種需求。全新AMD Ryzen PRO 5000系列行動處理器不僅大幅提升超薄商用筆電的功能，更帶來領先同級產品的使用者體驗，為各種工作環境提供領先業界的效能、卓越電池續航力以及強大的安全功能。

AMD Ryzen PRO 5000系列行動處理器結合各種安全功能，為現今要求最嚴苛的商務環境提供強大的運算體驗。功能包括領先業界的效能發揮頂尖生產力與協作成效，AMD Ryzen 7 PRO 5850U處理器擁有8核心16執行緒，具有領先業界的CPU效能，多執行緒效能超越對手產品高達57％。

AMD Ryzen 7 PRO 5850U處理器為不斷增長的生產力需求量身設計，遠端與辦公室生產力效能領先對手產品高達23％。AMD Ryzen 7 PRO 5850U處理器針對全天電池續航力與生產力量身打造，加上優化的7奈米Zen 3核心架構，能提供多達17.5小時的電池續航力。

AMD PRO安全防護藉由從晶片到作業系統各個層級嵌入防禦措施，提供多層安全功能。AMD Ryzen PRO獨有的AMD Memory Guard可在Microsoft Secured-Core PC環境中自動啟動，協助保護資料與使用者身份，而AMD Shadow Stack則提供硬體執行的保護機制，抵禦各種惡意程式攻擊。

AMD PRO管理功能結合完整管理功能，簡化部署、映像以及管理流程，能相容於各種現代IT基礎架構。AMD Ryzen PRO處理器可為Microsoft Endpoint Manager提供全面支援，帶來更靈活且整合的雲端管理解決方案。

AMD PRO商務穩定性技術為企業級客戶帶來高品質、可靠並具備長平台生命週期的運算解決方案。AMD Ryzen PRO處理器提供18個月的規劃軟體穩定期以及24個月的規劃供貨期。

從2021年第2季起，企業客戶將能從HP與聯想等各大PC廠商購買搭載Ryzen PRO處理器的系統。

HP全球商用系統與顯示解決方案負責人Andy Rhodes表示，隨著分散化與混合型工作型態日趨普及，市場對於著重生產力與協作功能的強大安全PC的需求遠遠超越以往。HP致力為各地員工與IT團隊賦予能力，透過持續與AMD合作，帶領業界投入創新，提供強大且安全無虞的運算體驗，讓人們不論在家中或辦公室都能維持連結與發揮生產力。

聯想PCSD全球商務產品組合與產品管理副總裁Jerry Paradise表示，聯想秉持為企業客戶提供具備卓越效能與安全性的創新系統的傳統，我們很高興能夠透過推出搭載最新AMD行動處理器的新款筆電延續這項堅持。最新的聯想ThinkPad筆電系列搭載AMD Ryzen PRO 5000系列行動處理器，將繼續為商務客戶提供頂尖效能，符合他們對聯想與AMD的期盼。

圖說：AMD推出全球最強大Ryzen PRO 5000系列商用行動處理器。（圖／業者提供）

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