考量通膨升溫、財政不確定性加劇，以及匯率貶值，周三巴西央行宣布調升基準利率多達75個基點，至2.75%，為該央行近6年來首次升息，且強度超乎市場預期。該央行並表示，下次會議將進一步調升利率。

巴西央行貨幣政策委員會Copom表示，通膨高於目標是決定升息的主要原因，此決議獲得委員一致通過。

根據路透社所做的預測調查，分析師普遍預期巴西央行此次會議將升息50個基點，為2.50%。

Copom並預告，除非通膨預期出現明顯變化，或是為了平衡其他風險，否則下一次於5月召開的會議上，將進一步調升基準利率75個基點。

巴西央行為2021年設定的通膨目標為3.75%加減1.5%，但該國1月份的通膨率已經飆升至4.6%。

此前彭博出具分析指出，近來新興國家通膨急速升溫，升息潮恐難以避免，巴西央行可能開第一槍，奈及利亞與南非央行也可能在近期內跟進。

(時報資訊)