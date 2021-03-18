電子量測設備大廠是德科技（Keysight）行銷處副總經理羅大鈞表示，5G通訊及電動車相關量測設備需求強勁，半導體測試設備需求同樣供不應求，由於半導體產能短缺，部分的訂單交期長達半年以上，甚至排到一年之後。

是德科技在晶圓前段的晶圓可接受測試設備（wafer acceptance testing，WAT）當中具領導地位，市占率高達80％，包括台積電、聯電等都是主要客戶。羅大鈞表示，除了成熟製程之外，台積電及聯電等高階先進製程對測試設備需求強勁。

是德科技日前推出了創新的是德科技智慧桌上型實驗室儀器（Smart Bench Essentials lab bench products，SBE），專為基礎教學實驗室所設計，結合了PathWave BenchVue軟體、5位半數位萬用電表、DC電源供應器、函數產生器、示波器等四種儀器的強大功能，透過一個圖形化介面即可輕易管理資料與分析，並可透過軟體遠端控制其他儀器及匯出資料。

2020年新型冠狀病毒橫掃全球，其影響遍及社會各個階層，迫使企業、政府以及私人機構等，皆須更積極地推動數位轉型，並以全新的思維及創新模式因應未來任何黑天鵝的翩然降臨。對此，是德科技也針對因疫情而改變的企業營運現象與新技術趨勢，提出三大觀察及六大趨勢。

羅大鈞針對三大觀察提出看法表示，一是企業社會責任（CSR）將具有更實質的商業意義：2020年新型冠狀病毒造成各產業的斷鏈，許多企業仍是餘悸猶存。企業因此而紛紛體悟到永續經營規劃和供應鏈應變策略等，將是其成功營運的關鍵。CSR不再只限於企業本身的責任管理，而是需在傳統的供應鏈管理中加入制定好的價值創造策略並融合道德與商業規範。

二是混合式工作模式將成新常態。疫情期間，全球許多企業開始讓員工在家工作，現場與遠端工作的混合模式目前已普遍被接受，即使疫情在新的一年有所緩解，這種混合式工作模式也將成為職場新常態。

三是培育STEM尖端人才。隨著企業越來越重視其多元性與包容性，企業在爭奪人才上將出現超競爭（hyper-competitive）趨勢。為此，全球各地將更重視STEM教育，並擴大其發展。此外，新型冠狀病毒開啟了「遠距教學」的趨勢，讓更多單位投入探索虛擬學習課程的新方法及可能性；同時也凸顯了「數位落差」的現象，因此未來持續發展虛擬學習、藉此消弭數位落差，並培育出更多的科技人才，將是各國與各企業的發展重心。

羅大鈞也提出2021年六大科技趨勢，包括擴大IoT與IIoT（工業 4.0）基礎設施的投資、軟體將成為數位轉型的核心、透過軟體主導混合式團隊、5G與O-RAN發展持續發亮、自駕車及電動車持續發展、量子運算將在新的一年進入穩定研究階段並獲得更多的投資。

(工商 )