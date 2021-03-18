台灣基進黨17日在嘉義火車站前宣示，不會缺席2022年地方選舉，會在嘉義市東西兩區各推派人選，預計7月公布參選事宜，若進入市議會，將會籌設促進轉型正義小組，推動屬於地方的轉型正義工程。

國民黨嘉義縣市黨部主委蔡明顯表示，「轉型正義」已被濫用，歷史事件的發生都有其時空背景，時空背景不同就會有不同產物，不要假「轉型正義」之名行鬥爭之實，目前台灣需要的是促進社會和諧，不要再撕裂台灣了。

嘉義黨部主委翁渙瑤指出，本屆立委選舉，台灣基進黨是獲選舉補助的6個政黨之1，每年獲補助約2000多萬元，表現不俗，政黨票在嘉義市拿到5600多票，包括西區3000多票、東區2600多票。

翁渙瑤表示，值得一提的是，以西區來說，若這些選票能轉換到市議員選舉投票，則差25票就達到2018年嘉義市議員選舉的當選門檻，對基進黨進軍嘉義市議會是鼓舞。

翁渙瑤說，2022年嘉義市地方選舉，台灣基進黨將在東、西兩區都會推出人選，若能進入市議會，將推動轉型正義，包括中正路改名，嘉義車站成為「不義遺址」。

(中時 )