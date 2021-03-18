國民健康署提醒民眾，空氣品質不良期間盡量減少戶外活動，特別是兒童、年長者、呼吸道、心血管疾病患者等敏感族群及高雄、屏東地區民眾，建議改以室內活動，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露。另外，民眾如有必要外出，建議全程配戴口罩。

空汙問題日益嚴重，台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗建議，平常可以多吃清肺養肺食材，例如，綠色蔬菜、柑橘類，以及杏仁、甘草、白木耳、綠豆、桔梗、枇杷葉、川貝枇杷膏等中藥材。

陳潮宗說，深綠色蔬菜可以排毒，並具有抗氧化作用。柳丁、檸檬等柑橘類水果，含有豐富維生素C，以及多酚類和類黃酮素等多種抗氧化物質，可以抗發炎及抗氧化。至於綠豆、杏仁、甘草、桔梗、白木耳、枇杷葉、川貝枇杷膏等中藥材，則可解毒、潤肺。

北投健康管理醫院營養師潘富子提供下列幾項建議，只要從日常飲食下手，就可輕鬆養肺：

（一） 多吃十字花科蔬菜

根據2011年功能性食物期刊《Food and Function》刊登內容指出，有研究發現，十字花科蔬菜含有豐富的抗癌活性成分，包括：吲哚（Indoles）、硫配糖體（Glucosinolates）與異硫氰酸酯（Isothiocynates），可能降低肺癌、攝護腺癌與腸胃相關癌症的發生機率，常見的十字花科蔬菜如：大／小白菜、白／綠花椰菜、青江菜、高麗菜等。

（二） 攝取天然β胡蘿蔔素

β胡蘿蔔素進入人體後，會轉換成維生素A，能維持上皮組織正常代謝，保持呼吸道細胞膜完整性及上呼吸道抵抗力，並舒緩支氣管炎和氣喘症狀。β胡蘿蔔素主要來自綠、黃、紅3色蔬果中，例如芥蘭菜、芒果、紅薯及胡蘿蔔等。

適量食用富含天然β胡蘿蔔素及茄紅素的蔬果，是養肺好食材。(示意圖/Shutterstock)

（三） 茄紅素蔬果

番茄、辣椒、木瓜、紅石榴等蔬果皆含有豐富茄紅素，茄紅素具抗氧化功效，可協助對抗自由基、增強免疫系統。

提醒民眾，除了培養良好的飲食及生活習慣，能對抗空氣汙染帶給人體危害之外，記得定期安排身體健康檢查，幫助自己及早發現可能潛藏的病灶，才能做到對自身健康狀況徹底瞭解及有效管理。

(中時新聞網)