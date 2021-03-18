立法院副院長蔡其昌日前接受廣播專訪表示，泛藍學者要牽線中國核電集團給台中市長盧秀燕，聲稱要在台中市重啟核四，對此，盧秀燕表示，核四議題屬中央權責，若中央真的如此決定，她和台中市民堅決反對，網讚「盧秀燕一記回馬槍，嚇壞蔡其昌」。

藻礁公投壓力爆表，蔡其昌昨（17日）接受廣播節目專訪時指出，香港城市大學校長郭位探詢「中國廣核集團」評估在台中蓋核四，盧秀燕卻說會尊重中央，抨擊盧秀燕反燃氣、反藻礁蓋三接，對核四又是這種態度，「這個就叫小人步、博歹筊」。

但事實上，先前就曾傳出核電廠移往台中等類似議題，盧秀燕已數次強硬否認、回擊；面對蔡其昌再次指控，台中市府昨也隨即發聲明表示，核四議題屬中央權責，呼籲中央做好能源政策規劃，兼顧能源充足與生態保護。盧秀燕更指出，台中的火力發電廠是全國最大的發電廠，3、40年來台中人貢獻最大、受害也最大，所以假如中央執意要在台中增加核電機組的話，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算。」

對於盧秀燕的反擊，粉專「平論無雙」今（18日）在臉書發文表示，核四遷址台中」這莫名奇妙又沒大腦的假議題，到底是怎麼炒大成討論話題的？原來是名嘴做球給蔡其昌殺盧秀燕，「但媽媽市長一個move、假議題燒回蔡政府」。該粉專更大讚，「盧秀燕一記回馬槍，嚇壞蔡其昌」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「國家隊又要政治鬥爭嗎」、「敢來欺負我們台中的地方媽媽，原來中二立委不只一個」、「這綠色政府執政以來只有『沒水、沒電、沒市場、沒良心』，沒看到任何歡心鼓舞皆大歡喜的政策」。

(中時新聞網)