蘇花公路台9線115K蘇澳段16日下午因遊覽車失控撞山壁，造成6死39傷；民眾黨立委邱臣遠18日痛批交通部公路總局行政怠惰，過去幾年不僅沒有落實評鑑制度，此次肇事的騰龍通運公司竟停留在5年前，105年時還被評鑑為甲等，官方簡直無視民眾權益。

邱臣遠表示，2016年、2017年接連發生遊覽車國道火燒車、蝶戀花旅社遊覽車翻車事故，釀59死，交通部當時請公路總局研擬遊覽車評鑑改革，讓資訊更透明，條件差的業者也可以退場。根據交通部「遊覽車客運業評鑑作業要點」第5點，評鑑作業原則上2年至少辦理1次，但得視需要每年辦理。

不過依據公路總局公告的評鑑資料，此次肇事的騰龍通運公司評鑑成績一直停留在民國105年，甚至有些遊覽車業者連評鑑紀錄都沒有。邱臣遠質疑：「難道公路總局這幾年來，都沒有做遊覽車評鑑？」

此次蘇花遊覽車事故後，3月16日公路總局發布的新聞稿中指出「騰龍已依規定投保乘客責任險200萬元」，但對比公路總局官網資料，騰龍登錄的乘客責任險是150萬元，且已於今年2月1日到期。邱臣遠指出，直到17日下午致電詢問公路總局後，公路總局才坦言官網沒有更新。「如果政府揭露的資訊不是慢半拍、就是沒有更新，民眾權益誰保障？」

邱臣遠登錄公路總局監理服務網，騰龍竟有駕駛「未結違規數」高達627次，另有車輛「未結違規數」高達193次，但騰龍在105年時還被評鑑為甲等，「這樣的評鑑標準不需要被檢討嗎？」

(旺報 )