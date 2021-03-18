宏達電(2498)今日公佈2020年第四季與年度合併財務報告，因智慧型手機規模收斂，VR產品仍在大量投資推廣階段，故全年營業收入為58.1億元，首度跌破百億大關，寫下20年以來新低，全年每股虧損為7.27元。

宏達電去年第四季合併營收為16.0億元，單季營業毛利率從去年第三季的27.0%上升至27.9%，增加0.9個百分點，營業淨損為12.9億元、營業利益率為-80.9%，單季稅後淨損為10.7億元，每股稅後虧損為1.29元。

宏達電累計2020年全年營業收入為58.1億元，營業毛損為15.6億元，全年稅後淨損為60.2億元，每股虧損為7.27元，相較2019年每股虧損11.43元，呈現明顯收斂。

宏達電2020年智慧型手機產品品項精簡，使得營收規模縮小，全年營收首度跌破百億大關，寫下20年以來新低。目前宏達電VR(虛擬實境)產品依舊落在大量投資推廣階段，故對營收貢獻有限，對獲利產生實質助益恐仍需要時間發酵，日前宏達電甫宣布，VIVE Focus Plus頭戴式顯示器新增支援VPN，並可透過VMWare和MobileIron進行行動裝置管理，為企業提供更優質的頂級虛擬實境服務，持續深耕企業市場。

除了智慧型手機、VR外，宏達電也搶搭TWS(無線藍芽耳機)風潮，在台灣推出首款真無線藍牙耳機HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，搭載新一代藍牙5.0晶片，具有高傳輸、低延遲及長距離覆蓋達10公尺的優勢，可與手機隨時保持同步，其配備400mAh充電盒，可提供長效24小時。

(時報資訊)