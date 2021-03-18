28名平均年齡72歲的阿公、阿嬤組成「2021不老騎士為愛千里」18日從台中出發。（盧金足攝）

金曲歌手盧廣仲熱血領騎，與88歲不老騎士為愛啟程。

28名平均年齡72歲的阿公、阿嬤組成「2021不老騎士為愛千里」18日從台中出發，外號「小隊長」金曲獎歌手盧廣仲上午8時驚喜現身，除了加油打氣，還領騎一段路相挺，不老騎士將以10天時間，逆時針完成1180公里環島旅程，車隊要首度挑戰位於苗栗縣通霄鎮的愛心公路，完成愛心圖樣的軌跡，為公益旅程留下最特別的印記。

今日上午8時，「2021不老騎士為愛千里」從台中市西屯區出發，公益大使盧廣仲到場與最高齡的88歲不老騎士蔡榮堃共同啟動「獨居弱勢長輩餐食計畫」募款善行，盼為25萬人次長輩餐食服務募集1247萬元服務經費。

盧廣仲曾創作《早安，晨之美！ 》，不只以歌曲鼓勵大家吃早餐，一早就整裝準備與不老騎士騎車出發，精神十足，他說，參加不老騎士陪騎看到這些長者就像他的阿公、阿嬤，自己跟家裡長輩本來就很親，所以感覺很親切。

一早與不老騎士從台中騎到彰化的這段路，盧廣仲表示，在騎乘的過程中，感受周圍的風景，和騎車的速度，也可以作為自己作詞作曲創作的靈感，他非常興奮高興與不老騎士一起騎出發，為他們的精神感動。

盧廣仲還將親筆簽名的安全帽、T恤捐贈給弘道老人福利基金會，用於愛心義賣與活動宣傳，活力十足的盧廣仲跟著車隊上路，從台中市陪騎至彰化縣溪湖鎮巫家捏麵館，用最實際參與，鼓勵、支持這群「熱血有夢、溫暖有愛」的不老騎士。

弘道老人福利基金會表示，不老騎士也爭取獲得「火氣音樂公司」與「滅火器 Fire EX.」樂團公益授權歌曲《繼續向前行》作為召募影片與達陣影片的背景歌曲，不老騎士「樂」騎愈有勁。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘說，參與的不老騎士中，最高齡的是88歲的蔡榮堃，第三度參加不老騎士環島；最年輕的是65歲的柯雲欽，與69歲的妻子陳妍孜一起環島圓夢，成員中還有75歲劉孟德、74歲柯靜瑜、72歲吳錦乾，近年分別與病痛、交通意外打擊奮鬥，不減他們追夢的行動力。

王乃弘說，不老騎士升級為「熱血有夢、溫暖有愛」的公益旅行，號召社會大眾共同關注長輩的用餐需求與健康議題。

因應新冠肺炎疫情，不老騎士團隊在旅程規畫上，結合注重防疫、安心生活的「防疫新生活」觀念，降低與社區、學校交流的比例，額外安排「世界8大特色圖書館之首-台東大學圖書館」、「歐亞板塊與菲律賓海版塊」交接處的玉富自行車道等景點，讓長輩有機會認識、看見不同樣貌的台灣之美。

「那部片我看了5次，真的很想跟電影裡的老人家一樣去追夢，但因妻子反對而作罷。」蔡榮堃說，在2012年看過《不老騎士歐兜邁環台日記》紀錄片後，就有報名念頭，直到2017年，結褵60多年的妻子過世，難忍悲痛，健康走下坡，孩子擔心他的情況，看見弘道不老騎士招募訊息，鼓勵他參加，幫他找回生活的動力和熱情。

蔡榮堃指出，每天都會騎腳踏車50公里，還與8旬年紀跟著一票年輕人挑戰9天8夜的環島旅程，別人讚他又勇又猛，他笑稱「是電動輔助自行車啦，剛出發沒多久就摔車，才騎到新竹，腳就抽筋…。」

74歲的柯靜瑜是團隊最高齡女騎士，原本和妹妹一起報名2019年不老騎士，在活動前的試騎日發生車禍，之後聽著妹妹分享追夢的點滴，更加深她加入不老騎士的願望，「今年，我終於可以大聲向朋友分享不老騎士的精彩過程。」

金曲獎歌手盧廣仲上午8時驚喜現身，除了加油打氣，還領騎一段路相挺。（盧金足攝）

金曲歌手盧廣仲將親筆簽名的安全帽、T恤捐贈給弘道老人福利基金會。（盧金足攝）

金曲歌手盧廣仲將親筆簽名的安全帽、T恤捐贈給弘道老人福利基金會。（盧金足攝）

不老騎士中，最高齡的是88歲的蔡榮堃，第三參加不老騎士環島。（盧金足攝）

盧廣仲表示，今日一早與不老騎士從台中騎到彰化的這一段路，感受周圍的風景，和騎車的速度，也可以作為自己作詞作曲創作的靈感。（盧金足攝）

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