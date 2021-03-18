美國總統拜登上任來首次中美高層對話18日舉行，雙方會前皆對成果不表期待。中國駐美大使崔天凱昨天說，中方對這次對話「沒有過高的期待或幻想」，也不會在核心利益議題上退讓。

央視報導，崔天凱17日就中美高層對話一事，接受中國媒體訪問。他表示，中方並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待或幻想。

但他說，希望這次會談能夠成為一個開端，如果雙方能夠開啟一個坦誠、建設性、理性對話和溝通的過程，這次對話就是成功的。「希望雙方帶著誠意而來，帶著更好的相互瞭解離開。」

然而，美國資深官員日前曾表示，這次會談的議題將涉及中國在新疆、香港的作為、在台海的挑釁行為，以及惡意網路行動。崔天凱對此表示，中方「不會為了營造某種所謂的『氛圍』，在這些問題上做出妥協和讓步。」

他進一步表示，上述議題涉及到中國的主權、領土完整、國家統一。在這些核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，中方將在這次會談中清楚表明。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅在阿拉斯加舉行會談。這將是美國總統拜登（Joe Biden）上任來美中高層首度會晤。

(中央社)