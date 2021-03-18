法國官員說，法國首屈一指的劇場導演法蘭頌今天在他於南部城市蒙貝列（Montpellier）下榻的旅館外遭人刺傷喉嚨。這起發生在光天化日下的襲擊事件，詳細情況尚不明朗。

一名知情人士表示，76歲的法蘭頌（Alain Francon）今年2月中開始在蒙貝列的國家高等戲劇藝術學院（ENSAD Montpellier）任教，暫居在當地歷史悠久的中心地帶。

法蘭頌在這起襲擊中受到重傷，在街上昏了過去，救護人員隨後抵達，並將他送到附近的醫院。

法蘭頌是法國最知名的劇場導演之一，他在1970年代於阿爾卑斯山山腳下的小鎮安錫（Annecy）成立了前衛的爆裂劇團（Theatre Eclate）。

1996年，他替巴黎極富盛名的科林國家劇院（Theatre national de la Colline）掌舵，監督實驗性作品，直到2010年達到法定退休年齡65歲為止。

他於2016年以執導美國劇作家阿爾必（Edward Albee）的「靈慾春宵」（Who's Afraid of Virginia Woolf?），獲得莫里哀戲劇獎（Moliere Award）。

法蘭頌去年還在極富人氣的法國女演員兼導演馬宜雯（Maiwenn）電影作品「摯愛之路」（DNA）裡飾演一名壞脾氣的父親，在片中，他的女兒決心探究自己的移民根源。

(中央社)