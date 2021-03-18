味全龍小將徐若熙3.2局猛飆11K，好表現也讓他登上WBSC官網。（擷取自WBSC官網）

年僅20歲的味全龍小將徐若熙，昨天中職一軍先發初登板表現令人驚艷，除了助隊奪下本季首勝也是龍隊相隔7819天的勝利外，他的好表現也登上世界棒壘球總會（WBSC）官網，讓世界看見台灣。

徐若熙昨天3.2局、用62球，狂飆11次三振，出局數全靠三振拿下，成為中職史上第一人，之後在達到投球數限制後退場，賽後他也拿下MVP，罕見成為非勝投但拿下MVP的球員。

而徐若熙的好表現除了令全台灣球迷驚艷外，也讓他登上WBSC官網，斗大的標題寫著「中華職棒菜鳥投手初登板，11個出局數全用三振拿到，火球飆到95mph」

內文中寫道，徐若熙改寫了台灣棒球歷史，11個出局數都用三振拿下，最快球速達154公里（95.7英哩），並帶領球隊取得相隔7819天的勝利；龍隊上一勝要追溯至1999年10月20日。

生涯2度動刀的徐若熙賽後也歸功於教練團和防護團隊，「我只是遵循教練團的指示，從未想過會有這樣的結果。」

徐若熙單場11K，成為史上第2位本土投手初登板投出10K以上投手，第一位是涂鴻欽在1990年3月17日14K；20歲又136天的徐若熙也成為史上第2年輕單場投出10K以上投手，最年輕是統一獅江辰晏在2015年7月5日以20歲又32天寫下的紀錄。

(中時 )