美國亞特蘭大3間按摩館16日發生連環槍擊，導致8人死亡，當中6人為亞裔女性。

美國亞特蘭大3家按摩水療館16日遭白人槍手朗恩（Robert Aaron Long）濫射，釀成8人死亡，當中6人為亞裔女性，引起亞裔族群擔心是針對種族的仇恨犯罪，不過朗恩自稱犯案動機和種族無關，稱有性成癮症，曾想過自我了結，但最終決定幫助他人「消滅誘惑」，警方指出，圍捕朗恩時他可能正前往佛州繼續行兇，警方最終控他謀殺、重傷害等5項罪名。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、「今日美國報」（USA Today）報導，美國喬治亞州亞特蘭大市2間按摩水療館及阿克沃斯市（Acworth）的1間按摩水療館16日下午5時左右接續發生槍擊，一共造成8人死亡，當中6人為亞裔女性，目前已知死者年齡介於33歲至54歲不等，當中4人為韓裔。

警方當天稍後在犯案現場10英里外的伍德斯托（Woodstock）逮捕21歲白人槍手朗恩，並且指控他4項謀殺罪、1項重傷害罪。

6名亞裔女性遇害激起外界擔憂這起連環槍擊案是否和種族仇恨有關，不過警方在17日的記者會上指出，朗恩否認槍擊是種族因素而起，自稱有「性成癮」的問題，過去曾造訪犯案地點多次，指出本來想要自我了結，但轉念一想，決定幫助其他也有性成癮症的人，他將這些地方視為「誘惑」，認為應該「消滅誘惑」。

美國亞特蘭大按摩店連環槍擊釀8人死亡，6人為亞裔女性。圖為遭襲擊的按摩水療館之一。（圖／美聯社）

執法部門的消息人士透露，朗恩犯案前一晚才被父母趕出家門，原因也和性成癮症有關，據悉他經常在網路上看色情片看到很晚。根據契洛基郡（Cherokee County）警長辦公室當天收到的911報案電話指出，朗恩前一晚被父母趕出家門後「情緒激動」。

友人貝利斯（Tyler Bayless）指出，朗恩過去曾住進勒戒所長達6個月治療性成癮症，他因為性成癮症的愧疚感「飽受折磨」，還透露他是一個非常虔誠的教徒，常常提到自己對聖經的詮釋，坦承對性成癮症感到焦慮，雖然相當虔誠，但又無法克制自己去按摩店進行性行為的慾望，貝利斯說朗恩的性成癮症經常復發，然後又因為自己的基督教信仰感到內疚。

契洛基郡警長雷諾茲（Frank Reynolds）指出，朗恩的父母主動聯繫警方，才讓他們順利將槍手逮捕歸案，根據911通報紀錄，一通匿名報案電話自稱是槍手的父母，告知警方槍手的手機有追蹤訊號。警方後來和朗恩的父母會合，追蹤手機訊號、預測他的路徑，順利逮到他。

契洛基郡警長辦公室警監貝克（Jay Baker）表示，警方上前逮人時，朗恩並未抵抗，在他車裡起出一把9毫米手槍。警方相信，當時朗恩正前往佛羅里達州繼續行兇。

目前尚不清楚遭襲擊的3間按摩水療館是否從事性工作，亞特蘭大市長波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）指出，這些水療館都是合法經營，先前都不在當局的監控名單上。

(中時新聞網)