美國亞特蘭大3間按摩館16日發生連環槍擊，導致8人死亡，當中6人為亞裔女性。

美國亞特蘭大3家按摩水療館16日遭白人槍手朗恩（Robert Aaron Long）濫射，釀成8人死亡，當中6人為亞裔女性，引起亞裔族群擔心是針對種族的仇恨犯罪，不過朗恩自稱犯案動機和種族無關，稱有性成癮症，曾想過自我了結，但最終決定幫助他人「消滅誘惑」，警方指出，圍捕朗恩時他可能正前往佛州繼續行兇，警方最終控他謀殺、重傷害等5項罪名。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、「今日美國報」（USA Today）報導，美國喬治亞州亞特蘭大市2間按摩水療館及阿克沃斯市（Acworth）的1間按摩水療館16日下午5時左右接續發生槍擊，一共造成8人死亡，當中6人為亞裔女性，目前已知死者年齡介於33歲至54歲不等，當中4人為韓裔。

警方當天稍後在犯案現場10英里外的伍德斯托（Woodstock）逮捕21歲白人槍手朗恩，並且指控他4項謀殺罪、1項重傷害罪。

6名亞裔女性遇害激起外界擔憂這起連環槍擊案是否和種族仇恨有關，不過警方在17日的記者會上指出，朗恩否認槍擊是種族因素而起，自稱有「性成癮」的問題，過去曾造訪犯案地點多次，指出本來想要自我了結，但轉念一想，決定幫助其他也有性成癮症的人，他將這些地方視為「誘惑」，認為應該「消滅誘惑」。

美國亞特蘭大按摩店連環槍擊釀8人死亡，6人為亞裔女性。圖為遭襲擊的按摩水療館之一。（圖／美聯社）
美國亞特蘭大按摩店連環槍擊釀8人死亡，6人為亞裔女性。圖為遭襲擊的按摩水療館之一。（圖／美聯社）

執法部門的消息人士透露，朗恩犯案前一晚才被父母趕出家門，原因也和性成癮症有關，據悉他經常在網路上看色情片看到很晚。根據契洛基郡（Cherokee County）警長辦公室當天收到的911報案電話指出，朗恩前一晚被父母趕出家門後「情緒激動」。

友人貝利斯（Tyler Bayless）指出，朗恩過去曾住進勒戒所長達6個月治療性成癮症，他因為性成癮症的愧疚感「飽受折磨」，還透露他是一個非常虔誠的教徒，常常提到自己對聖經的詮釋，坦承對性成癮症感到焦慮，雖然相當虔誠，但又無法克制自己去按摩店進行性行為的慾望，貝利斯說朗恩的性成癮症經常復發，然後又因為自己的基督教信仰感到內疚。

契洛基郡警長雷諾茲（Frank Reynolds）指出，朗恩的父母主動聯繫警方，才讓他們順利將槍手逮捕歸案，根據911通報紀錄，一通匿名報案電話自稱是槍手的父母，告知警方槍手的手機有追蹤訊號。警方後來和朗恩的父母會合，追蹤手機訊號、預測他的路徑，順利逮到他。

契洛基郡警長辦公室警監貝克（Jay Baker）表示，警方上前逮人時，朗恩並未抵抗，在他車裡起出一把9毫米手槍。警方相信，當時朗恩正前往佛羅里達州繼續行兇。

目前尚不清楚遭襲擊的3間按摩水療館是否從事性工作，亞特蘭大市長波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）指出，這些水療館都是合法經營，先前都不在當局的監控名單上。

文章來源：Atlanta shootings: Suspect charged with murder as victims identified
文章來源：What we know about Robert Aaron Long, the suspect in Atlanta spa shootings
文章來源：Georgia spa shooting suspect attended rehab for sex addiction, felt 'merciless remorse' for engaging in sexual acts

美連環濫射 至少8死6為亞裔女性
美亞特蘭大傳槍響 白人槍手3波攻擊釀8死 6人為亞裔女

(中時新聞網)

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