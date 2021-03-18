「下次能不能給我錢，我自己買啊？」一名人妻透露，日前老公在網路買了幾件衣服，當作情人節禮物，她試穿了之後直呼「根本不是我會穿的風格啊！」並希望老公下次可以直接給她現金，不過不少網友看了後，卻紛紛大讚「婚後還會送禮的男人真的不多了。」

原PO昨（17）日於臉書社團《爆怨公社》分享4張照片表示，情人節時老公在網路買了幾件衣服，想給她當作情人節禮物，貨到前便將商品照片傳給她看，由於自己平時都只穿T恤再加一件牛仔褲，因此老公傳給她商品照，令當場傻眼直呼「根本就不是我會穿的風格」。

原PO形容穿上去根本就是在綁肉粽。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO自嘲是咒怨版的睡衣。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO認為這件根本就是行走的窗簾。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過收到衣服時，她還是二話不說試穿，「結果真的很夭壽，穿起來跟照片完全不一樣」，並向老公喊話「下次能不能給我錢，我自己買啊！」沒有要嫌棄，只是買不敢穿出門的衣服，令她有點嚇到，她也透露，以前會穿類似的衣服，產後變胖讓她喪失信心，但畢竟是老公的心意，只好等到瘦了再穿。

4件當中原PO認為這件好一點，但還是無法接受，不過網友一致認為這件最糟。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO分享自己平時的穿著就是簡單的T恤加牛仔褲。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，不少網友一看卻紛紛大讚，「覺得老公滿有挑選的衣服很有眼光」、「老公的眼光真的比較好」、「其實還滿適合妳的，可能是看不習慣，很好看的」、「妳穿起來其實沒有妳說的遭，反而是妳本來的穿著，真的不行」、「老公真的好有心，而且尺寸還買對」、「珍惜婚後還會送禮的男人」，另外，也有人搞笑表示「雖然衣服很好看，但還是兌現金比較好啦」。

(中時新聞網)