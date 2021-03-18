雖然最新消息是，美國聯準會(FED)在2023年前都不會升息，表示只要通貨膨脹率不失控都不會插手，以確保景氣全面復甦。但17日歐股收盤時，美FED尚未正式談話，故歐股盤中交易時，投資人多持觀望態度，操作也較保守。在公用事業與天然資源族群領跌下，泛歐Stoxx 600指數未能續創一年新高點，收424.91點，下跌1.91點或0.45%。

Axi投資表示，從過去幾季來觀察，眾所矚目的FOMC(美國聯邦公開市場委員會)召開會議時，進場前會比較頃向先觀望。至於FED要怎麼說服市場，不要擔心日漸高漲的通膨利率，這就是個難題了。況且，現在離FED之前曾說過，要升息還有兩年的時間。

樂觀投資人認為全球疫苗推廣順遂，以及美1.9兆美元疫情紓困計畫，可望將景氣推向復甦正軌。盤中交易時，資金一度明顯進駐部分低價的銀行與能源類股，並試圖把大盤再拉至一年新高點。

個股表現以寶馬汽車（BMW）大漲6.2％最耀眼，因公司2021財測中，預估旗下各車款都將會熱銷，稅前盈餘也會顯著地增加。

BMW汽車2021年亮眼財測，也激勵歐洲汽車與零組件產業指數上漲3.3％，並創2018年新高點。

福斯汽車（Volkswagen）飆漲11.0％，因公司預測，2021年的新車交車數量，營收與獲利都會超過2020年。

匯豐銀行（HSBC）將德國機場運營商法蘭克福機場管理公司（Fraport）上調為買進評等，故股價漲0.6％。HSBC認為，經過新冠疫情摧殘後，Fraport反而變成一隻浴火鳳凰。

奧地利水力發電業者Verbund跌7.9％，因較低電價，使得該公司2020年獲利大增14％，不過2021年的獲利可能會減少。

(時報資訊)