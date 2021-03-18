住都中心表示，台中市北區中德段社會住宅為內政部指示國家住宅及都市更新中心興辦，該基地位於中清路、忠明路所圍街廓，區位鄰近科博館、台灣大道百貨商圈、新市政中心等，就業機會充足，且生活機能完善，適合社會住宅進駐。

台中社宅選址遭市議員批評草率，住都中心指出，基地兩側之6米計畫道路為社區型通路，較少穿越性車流，依據109年11月調查資料，平日上午7~8點、下午5~6點，尖峰流量每分鐘均不到1輛小客車通行，交通量不大。

住都中心也說，所規劃興建之社會住宅，特別重視地區停車位需求，本基地除滿足社宅需求外，預估可對周邊開放汽車位80席及機車位75席，提供當地居民停車使用；另規劃停車場出入口於基地東側，距離中清路約50米，能快速疏散進出車流，且規劃退縮基地2米作為汽車停等空間，方便往來車輛進出及接送。

住都中心表示，特別針對建築量體採低建蔽率設計，可提供約2500平方公尺以上之開放空間予當地居民日常及活動使用，另外也會持續與地方政府溝通社會福利設施需求，以期能為地方帶來更多的綠地及公益設施，成為在地的好鄰居。

住都中心強調，會用心傾聽在地民眾聲音，積極創造友善且具公益服務的社會住宅，未來本中心將持續與地方政府協調合作，共同為興建符合在地需求的社會住宅努力。

(中時 )