珍愛藻礁公投連署，引發重啟核四的討論。蔡英文總統今天強調，沒有縣市願意承受核四或者核廢料的風險，答案很明顯，重啟核四有安全、費用和時間的代價要考慮，從這個角度來看，「核四重啟不是選項」。（崔慈悌攝）

蔡英文總統（左三）18日前往於華山文創園區參訪「311十周年東北友情特展 」，由日本台灣交流協會代表泉裕泰（前右三）、文化總會秘書長林錦昌（前右二）陪同。(郭吉銓攝)

珍愛藻礁公投連署，引發重啟核四的討論。蔡英文總統今天強調，沒有縣市願意承受核四或者核廢料的風險，答案很明顯，重啟核四有安全、費用和時間的代價要考慮，從這個角度來看，「核四重啟不是選項」。

今年適逢日本311大地震10周年，日本台灣交流協會與文化部及中華文化總會，合作舉辦系列活動，其中「311十周年東北友情特展」即日起至3月21日於華山開展，回顧日本東北重建過程，並紀念日台互助的情誼。

蔡英文總統今天出席該特展表示，311大地震滿10年，日本台灣交流協會舉辦台日友情系列活動，在華山文創特區的東北友情特展只到這個周末，因此她特別抽空來看，希望這個特展能夠喚醒台日民眾相互扶持的感動回憶。

日前大陸宣布暫停台灣鳳梨進口，引發滯銷危機。她說，最近因為鳳梨的事情，日本友人熱情相挺，很多日本的朋友都在吃台灣的鳳梨、買台灣的鳳梨，「我們也在這裡表達感謝之意」，也期許台日友情能夠好上加好，持續深化我們的合作交流。

談到這幾天朝野之間持續在討論的核四重啟問題。蔡英文強調，各方都熱烈的討論，但是儘管有很多不同的說法，但是有一個結論，也就是說，沒有縣市願意承受核四或者核廢料的風險。

她說，答案很明顯，重啟核四有安全、費用和時間上的代價要考慮，「從這個角度來看，核四重啟不是選項」，蔡英文也承諾，政府會加速落實能源轉型，給台灣一個安全無虞，而且穩定供電的未來。

(中時 )