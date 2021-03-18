為營造「歐洲奢旅 類出國」的氛圍，台北文華東方酒店宣布攜手瑞士知名保養品牌VALMONT，推出「VALMONT扇悅之旅」住房專案，3月26日至5月10日止每日限量供應，每房每晚38,000元起，即日起開放官網預訂，內容包括入住行政逸品套房、享用聯名香檳下午茶，酒吧Happy Hour無限暢飲，酒店芳療中心所有療程85折優惠，以及精美VALMONT旅行組等極致禮遇。

台北文華東方酒店與瑞士頂級保養品牌VALMONT攜手推出「VALMONT扇悅之旅」住房專案，賓客可在33坪的行政逸品套房內，盡享舒心放鬆的美好時光，套房內以繽紛永生花小花園妝點，標榜讓客人沉浸在有如徜徉歐洲的度假氛圍。房內亦貼心準備VALMONT旅行組，內含肌密更新面膜、潔顏雲等6款經典護膚產品。房客可在「文華CAFE」享用雙人早餐，可於「青隅」或套房內享用下午茶，並在「M.O. Bar」 晚間 Happy Hour時段無限暢飲，芳療中心所有芳療療程 85折優惠。此外，並加贈1,000元的VALMONT產品抵用券。

瑞士VALMONT擁有悠久醫學美容背景。早於1905年成為專業回春療養院，位於環境優美且隱密的瑞士蒙特勒日內瓦湖畔，提供專業療程及美容手術。VALMONT研發出全新活細胞護膚系列，在全世界擁有非常多擁護者。今日，VALMONT運用瑞士傳統優越的美容醫學科技、天然的純淨資源、及創新研發的精神，不斷致力於抗老保養，追尋肌膚青春永駐之美，以獨一無二的配方成就了其殿堂級護膚品的美譽。

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