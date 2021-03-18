台灣與帛琉旅遊泡泡4月1日首航，由華航每周飛兩班，不少人都在關注「下一個旅遊泡泡是哪個國家」，交通部長林佳龍18日表示台灣跟帛琉跨出這一步，「全世界都在看」，不過對於後續合作國家，林佳龍未鬆口。

林佳龍18日赴立法院交委會專題報告「清明連假期間疏運作為暨公眾運輸（含場站）、重要景點如何加強防疫工作」並備質詢，會前接受媒體聯訪時做出上述表示。

林佳龍表示，此次交通部是配合中央流行疫情指揮中心，與外交部、衛福部密切合作。台灣跟帛琉跨出這一步，全世界都在看，會戒慎恐懼面對，並優先使用最好防疫，讓台灣觀光旅遊能夠展開「泡泡旅遊」綠色通道，並做為後續跟幾個國家地區、城市開放的依據。交通部會做好萬全準備，配合指揮中心，嚴謹跨出第一步，確保防疫沒有任何漏洞，讓台灣觀光旅遊業逐漸恢復正常。

被問到後續可能與哪些國家或城市合作，林佳龍說，先從帛琉開始，透過泡泡旅遊模式，希望政府部門、旅行社跟遊客都能夠完全配合相關規定。此次屬於示範性泡泡旅遊開放，後續國家持續接觸中，未來開放速度跟幅度還是要基於疫情考量，配合中央流行疫情指揮中心。

(旺報 )