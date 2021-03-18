印度「北極星」號偵察艦

印度和中國及巴基斯坦等鄰國不時發生摩擦，新德里為了密切監視兩國，去年10月秘密部署了代號為VC-11184的大型高科技偵察艦。

據印度《經濟時報》（Economic Times）和《富比士》（Forbes）雜誌網17日報導，這重1.7萬噸的「北極星」號（INS Dhruv）除了能執行海上偵察，以及監視飛彈試射等任務外，據說還有預警功能，防範來自中國和巴基斯坦的彈道飛彈。

儘管「北極星」號似乎充滿了神秘感，但近年來在印度媒體和軍迷的關注下，這艘偵察艦的戰力和性能都已廣為流傳，甚至連它在船廠的照片都已流出。

VC-11184從2014年6月在國營印度斯坦造船廠（Hindustan Shipyards Limited）位於維沙哈巴南（Visakhapatnam）的乾船塢祕密開建。歷經數度延遲後，終於在2018年交付海軍，並完成海試。

(中時新聞網)