美股全面上漲，台股加權指數18日開在16,264.61點，台積電（2330）開在606元，仍呈貼息狀態，但航運族群、IC設計股、雙A品牌華碩（2357）、宏碁（2353）領漲，帶動台股加權指數漲幅擴大，漲幅已逾百點。

美國聯準會（Fed）預測，經濟有望走出疫情陰霾、快速復甦，但仍將聯邦基金利率維持在接近零的位置，帶動美國四大指數尾盤拉高。

道瓊工業平均指數3月17日上漲0.58％（189.42點）、收33,015.37點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲0.4％（53.63點）、收13,525.20點，創3月1日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.22％（37.6點）、收3,107.92點。

聯準會維持利率0至0.25％區間不變、維持每月購買1,200億美元美國公債和不動產抵押貸款證券MBS，雖然通膨預期提高，但Fed暗示2023年底前都不升息。

聯準會主席鮑爾表示，Fed現在不是討論縮減購債力道的時機，若考慮縮減量化寬鬆（QE），Fed將發出明確通知。針對近期債市動盪，鮑爾稱無須對美債殖利率大漲做反應。

群益投顧指出，加權指數自16,000點上外資轉趨保守，美國10年期公債殖利率和美元指數壓抑外資，內資力量增強，此外，各公司董事會陸續宣布高額配息，高殖利率題材引發買盤跟進。

群益投顧指出，指數上升趨勢線約16,000點是重要支撐，主流類股可留意IC設計、鴻海電動車、疫情反轉股、傳產龍頭、高股息股、航運等族群表現。

(工商 )