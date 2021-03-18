出口增加，支撐周三馬來西亞棕櫚油走揚；因數據顯示3月份出口至印度的棕櫚油增加，促使馬來西亞棕櫚油價格走揚，不過因市場預期大馬與印尼的棕櫚油產量提高，進而限制漲幅。

另外分析師表示，因大連與芝加哥豆油價格疲弱，不排除成為後市棕櫚油價格下跌的壓力。

周三(3/17) 終場6月棕櫚油期貨收高37馬幣，約或0.9%，報每噸3,937馬幣；大連期交所最活躍豆油下跌2%，棕櫚油下跌2.8%；芝加哥期交所豆油下跌0.4%。(商品行情網)

(時報資訊)