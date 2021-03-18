《商情》出口增加 支撐馬來西亞棕櫚油走揚 10:002021/03/18 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 出口增加，支撐周三馬來西亞棕櫚油走揚；因數據顯示3月份出口至印度的棕櫚油增加，促使馬來西亞棕櫚油價格走揚，不過因市場預期大馬與印尼的棕櫚油產量提高，進而限制漲幅。 另外分析師表示，因大連與芝加哥豆油價格疲弱，不排除成為後市棕櫚油價格下跌的壓力。 周三(3/17) 終場6月棕櫚油期貨收高37馬幣，約或0.9%，報每噸3,937馬幣；大連期交所最活躍豆油下跌2%，棕櫚油下跌2.8%；芝加哥期交所豆油下跌0.4%。(商品行情網) 西北華北黃淮揚沙 中東部降溫 接單好旺 京元電精材逆勢衝 (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #豆油 #支撐 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》各球團衝票房 學者：加強主題日活動行銷 02:322021/03/18 體育 網通股大方配息 股價逆勢揚 04:102021/03/18 證券．權證 《商情》成本高 支撐國內玉米現貨價 15:402021/03/17 財經 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期漲97點 08:522021/03/18 財經 金研院看世界－各國尋求共通基礎 穩步打造央行數位貨幣 04:102021/03/18 專題周報 權證星光大道－中國信託證券 長榮 今年營運揚帆 04:102021/03/18 證券．權證 《美股掃瞄》聯準會放鴿 標普500再創新高、道指首登3.3萬大關 08:522021/03/18 財經 熱門股－愛普 轉型成功量價齊揚 04:102021/03/18 證券．權證 《商情》黃金亞洲電子盤走揚 12:162021/03/17 財經 中國高階軍官月薪 增近萬台幣 04:102021/03/18 焦點新聞 台積貼息 台指期外資保守 04:102021/03/18 證券．權證 財經熱門新聞 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 財經要聞 - 工商時報 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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