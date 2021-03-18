1.台積電(2330)：昨遭外資賣超19385張、摔出5日線，今早買盤轉趨積極，股價開高堅守盤上。

2.車王電(1533)：新納台灣指數公司台灣上市500大報酬指數，盤初股價突破70關、衝上71.5元，漲近4.5%。

3.寬宏藝術(6596)：擬配息4.5元，殖息率8.3%，盤初噴量觸及漲停59.6元。

4.鴻海(2317)：電動車+集團季底作帳，股價一路靚，早盤大漲3%，站上130元。

5.淳安(6283)：電動車題材再起，資金追價，早盤飆上漲停。

6.南電(8046)：2月獲利優預期，多方氣勢足，成功站穩300元，漲幅逾3%。

7.福懋油(1225)：多方成功克服40元上方壓力區，買盤大舉出籠，勁揚逾8%。

8.晟德(4123)：高檔整理告尾聲，早盤上漲逾2%來到70元門前。

9.智易(3596)：上半年營運看俏，全年營收可望2位數成長，早盤量價齊揚，漲逾5.5%。

10.嘉裕(1417)：奪軍服大單，今年有望止虧，早盤漲逾3%。

11.華碩(2357)：配息26元，殖利率7.9%創高，激勵早盤跳空漲停。

12.映泰(2399)：不畏外資昨轉賣超，早盤仍攻上漲停，突破20元。

13.亞崴(1530)：配息2.5元，訂單看到Q3，早盤彈漲4%，收復10日線。

14.燦星網(4930)：外資昨轉買超，早盤漲逾5%，創波段新高。

15.矽力-KY(6415)：外資看好今年獲利直逼5股本，喊上3500元，早盤強漲逾2%。

16.神盾(6462)：Q1營運續蹲，股價高檔休憩，下滑約3%。

17.致新(8081)：營運旺，擬大方配息9.5元，晨盤上漲近3.5%。

18.吉祥全(2491)：斥資1.766億元取得國巨持股，早盤衝上17.75元漲停，續登波段高價。

19.友達(2409)：外資止步連5日賣超，人氣墊高，股價續揚逾3.5%。

20.揚明光(3504)：不畏外資終結連3日買超，鏡頭題材有勁，晨盤帶量飆上漲停，拉長紅K寫短波高點。

21.聯合再生(3576)：太陽能題材續發光，外資轉買超近4.5萬張超給力，早盤高漲逾6.5%，創16.7元短波高價。

22.聯詠(3034)：驅動IC估再漲2成，外資欽點上看666元，股價續力漲近5%。

23.天鈺(4961)：漲價題材不停歇，晨盤跳空躍上276元漲停。

(編輯整理：李慧蘭)

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