中國吉利控股公司旗下富豪汽車（Volvo Cars）周三宣布，由於全球半導體晶片持續短缺，公司本月將暫停或調整在中國與美國的生產計畫。
富豪汽車在電郵聲明中表示：「我們預期第二季的情況將變得至關重要，因此決定採取措施把生產受到的影響降到最低」。
該公司宣布，富豪汽車在3月間將暫停或調整一些美國與中國汽車工廠的生產。
該瑞典公司上個月曾表示，到目前為止尚未因晶片短缺而減產，但生產可能在第一季面臨「巨大風險」。
全球晶片大短缺已經衝擊全球汽車製造商。因全球半導體缺貨，加上美西貨櫃船塞港與惡劣天氣影響，周三日本兩大汽車製造商豐田與本田宣布美國的生產線暫時停工。
此外，福斯汽車（Volkswagen）商用車子公司Traton旗下的卡車製造商Scania本月稍早前宣布，受晶片缺貨影響，可能不得不停止生產。瑞典的AB Volvo上月表示，半導體短缺已經衝擊公司位於比利時根特市（Ghent）工廠的生產，並警告可能進一步停產。
(時報資訊)
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