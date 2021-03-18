NB品牌雙A華碩(2357)及宏碁(2353) 今早股價聯袂大漲，華碩去年賺逾3個股本，宣布配息26元，今早股價直接跳空漲停358元；而宏碁股價亦在現金殖息率逾5%，以及產業前景續旺下，大漲逾半根停板。

華碩昨天法說會上，共同執行長胡書賓表示，今年整體筆電需求仍看好，但相關零組件，包含面板、IC、封裝測試等產能吃緊，估第1季缺口有25-30%。雖然市場需求熱絡，但也有觀察到overbooking的狀況發生，以面板為例，評估今年overbooking比重達約1成，至於華碩產品是否反映零組件調漲，認為漲價是上游廠商、品牌通路到消費者都要面臨的課題，華碩將適度反映。

宏碁受惠於個人電腦(PC)需求爆發，去年營業淨利達新台幣89.36億元，年增1.9倍；每股盈餘2.01元，寫下近10年新高。去年第三季宏碁(2353)與手機晶片廠聯發科(2454)合作推出Chromebook，增加產品多樣性，2021年Chromebook出貨將年增40%。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，Chromebook目前占宏碁整體筆電出貨量約30%，需求成長速度比一般筆電更快。宏碁Chromebook從商用到企業高階市場都有產品線，在歐洲和美國都直接與學校互動，了解學校需要什麼功能和內容。

先前宏碁已推出搭載英特爾(Intel)和超微(AMD)處理器的Chromebook，再導入聯發科處理器，可提升產品多樣性，也有助紓緩缺貨問題，況且ARM架構處理器的效能已提升到一定程度，在筆電上運行沒有問題。

(時報資訊)