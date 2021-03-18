41歲日本美女主播小林麻耶2017年送走癌逝的妹妹小林麻央，事隔一年閃嫁小4歲的圈外男友國光吟，當時兩人沒交往過就想走入禮堂，遭到親朋好友反對，但他們執意結婚，想不到3年後遭日媒爆料婚變，小林麻耶與丈夫已分居。

妹妹病逝後，小林麻耶傳與妹夫市川海老藏走得近，但她最後嫁給沒交往過的整骨師老公國光吟，2018年喜滋滋秀出與老公戴戒的閃照，坦言自從妹妹離開後就一直活在陰影中，老公對她而言就像「遠在天國的妹妹給我最好的禮物」，小林麻耶婚後隨即結束經紀公司的合約，全面引退專心做人妻，僅透過社群網站分享近況與生活。

想不到段婚姻才走了3年就亮紅燈，根據日媒《女性SEVEN》17日報導，小林麻耶已經搬回娘家，國光吟則住在朋友的家中，原本的婚房似乎已退租，除此之外，國光吟還把姓氏改為「小林」，婚變的傳言不脛而走。

事實上，小林麻耶當初決定結婚時，把親朋好友都嚇了一跳，因為她與男方沒有交往過，幾乎算沒有感情基礎，職業又天差地遠，親友們不太看好這段婚姻，紛紛想勸退小林麻耶，不過兩人沒把閒言閒語放在心上，小林麻耶甚至堅定的認為是神牽線的。結完婚後，他們和親友的關係更加惡化，已經來到反目的階段，連妹夫市川海老藏都拒絕小林麻耶探望妹妹的一對兒女，如今傳出婚姻不睦，親友們私下都鬆一口氣。

(中時新聞網)