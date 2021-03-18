據路透報導，美國聯邦通訊委員會(FCC)17日表示，將啟動程序，決定是否終止中國聯通美洲公司、太平洋網路有限公司(Pacific Networks Corp)及其全資子公司ComNet (USA) LLC在美國境內提供國內州際和國際電信服務的授權。而美國商務部17日表示，已向多家在美國提供訊息和通信技術服務的中國公司發出傳票，以調查它們是否對美國國家安全構成威脅。

去年4月，FCC發出了「說明理由」命令，警告可能關閉三家中國國有電信公司的美國業務。除上述兩家外，還包括中國電信。中國聯通美洲公司擁有近20年的授權，在美國提供國際電信服務。

去年12月，FCC啟動了一個類似的程序，開始撤銷中國電信的授權。中國電信是中國最大的電信公司，近20年來一直被授權在美提供電信服務。

聯邦通信委員會委員Geoffrey Starks指出，許多中國電信運營商「也擁有在美國境內運營的數據中心」。他說，FCC目前沒有權力「解決這一潛在的國家安全威脅」。

2019年5月，FCC一致投票拒絕給予另一家中國國有電信公司－中國移動在美國提供服務的授權，理由是中國政府可能會利用這一授權對美國政府進行間諜活動。

與此同時，美國商務部17日表示，已向多家在美國提供訊息和通信技術服務的中國公司發出傳票，以調查它們是否對美國國家安全構成威脅。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在一份聲明中表示：「中國的行為削弱了我們的技術優勢，威脅到了我們的盟友。」

這些傳票將收集訊息，以「使我們能夠對可能採取的行動作出決定，最好地保護美國公司、美國工人的安全，以及美國的國家安全。」

聲明沒有指明任何公司的名字。中國的華為和中興通訊曾被川普政府從美國電信基礎設施供應商中移除。

(中時 )