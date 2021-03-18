蘇花公路台9線115K蘇澳段，日前發生遊覽車失控撞山壁，造成6死39人輕重傷，民眾黨立委邱臣遠今質疑，發生事故的遊覽車公司，竟有駕駛「未結違規數」高達627次，另有車輛「未結違規數」高達193次；此外，公路總局未落實制度，騰龍通運公司評鑑紀錄仍停留在5年前，且當時被評鑑為甲等，痛批公路總局行政怠惰。

2016年、2017年接連發生遊覽車國道火燒車、蝶戀花旅社遊覽車翻車事故，釀59死，交通部當時請公路總局研擬遊覽車評鑑改革，希望能讓資訊更透明，同時讓條件差的業者可以退場。

根據交通部「遊覽車客運業評鑑作業要點」第五點的規定，評鑑作業原則上兩年至少辦理一次，不過，公路總局公告的評鑑資料，「騰龍」評鑑成績一直停留在5年前，有些遊覽車業者甚至連評鑑紀錄都沒有，邱臣遠質疑，「難道公路總局這幾年來，都沒有做遊覽車評鑑？」

邱臣遠表示，此次蘇花遊覽車事故後，公路總局3月16日發布新聞稿指出，「騰龍已依規定投保乘客責任險200萬元」，但對比公路總局官網的資料，騰龍登錄的乘客責任險是150萬元，且已於今年2月1日到期，公路總局直到昨天才坦言官網沒更新，如果政府揭露的資訊不是慢半拍、就是沒有更新，民眾權益誰保障。

邱臣遠說，登錄公路總局「監理服務網」查詢這一次事故發生的遊覽車公司，竟有駕駛「未結違規數」（指有違規但罰金還沒繳清）高達627次，另有車輛「未結違規數」高達193次，但騰龍在5年前還被評鑑為甲等，這樣的評鑑標準應該被檢討。

(中時 )