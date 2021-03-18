礁溪寒沐酒店「川薈」餐廳於3月22日起推出「食味川饗」菜單，標榜主廚將川菜多變的「七滋八味」通通上桌，突破麻辣印象，透過多層次的味旅搭配，呈現多道川味經典料理，帶領饕客一嚐新鮮富有層次感的美味佳餚，配合新菜上桌並推出打卡優，3月22日起至4月22日到店消費拍照打卡上傳至個人社群網站，即可享主廚特製造型黑水豆花，每人限兌換一次，同桌不限定參與人數。

礁溪寒沐酒店川薈中餐廳，自去年初開幕以來，行政副主廚郭偉鈞承襲傳統川菜料理精神，嚴選用料，以精細的刀工、精準的調味展現其精湛的廚藝技巧，融合宜蘭在地鮮選食材，運用創意將不同食材結合，開創出一道道創新川菜料理。在今年川薈滿周年之際，主廚推出全新菜單，將每道料理以不同「味型」的調味方式呈現，希望將川菜料理「百菜百味，一菜一格」聞名於世的美譽傳達給消費者，期望每個來到川薈的貴賓，都可以品嘗到主廚團隊的用心，及川菜料理層次多變的味覺饗宴。

川菜的麻與辣，透過三椒：辣椒、花椒、胡椒的變化搭配，交織出川菜好吃的「七滋八味」。川薈首推「椒麻味型」前菜「雲朵上的川椒牛」420元，以主廚特製花椒、青麻椒提煉出的花椒油，搭配上烹調至3-5分熟的安格斯牛肉片及清爽涼粉皮，整體口感輕柔富有層次，如同漫步雲端一般。另一前菜則以「酸辣味型」為主軸，呈現「紅油酸辣黃皮雞」400元。主廚結合細膩巧思，以特製日本芝麻醬作為中介，將酸與辣互相交融出和諧的平衡口感，入口溫順但不過於強烈的酸辣滋味，充分凸顯雞肉的鮮與嫩。

主菜首選風味酸甜的「荔枝味型」，並融入碧螺春茶製造獨特香氣，推出「蜜汁茶香油爆蝦」420元。將新鮮草蝦下鍋油爆，保留草蝦本身的水分及蝦殼的香氣。接著以台灣在地碧螺春入菜，取其味道溫和、茶香豐厚的特點，油炸起鍋後再拌炒特製的碧螺春醬汁，讓飽滿濃厚的醬汁吸附在大蝦上，其香氣酸甜又帶有茶香尾韻，為主廚得意之作。

華人用膳少不了湯水作伴，川薈湯品優選「奶湯味型」的「蟲草蔘鬚干貝雞」780元，以頂級食材人蔘、蟲草入菜及半隻小童雞，湯底經過數小時燉煮成奶白色，味道醇厚鮮香且富含膠原蛋白，為食補上乘之品。主食則首推「酸辣味型」的「老媽香辣乾拌麵」120元，道地川味拌麵料理，主廚將辣油渣打成碎末，搭配特調黑白醋，以獨門比例調配凸顯醋酸香氣，再添上白胡椒增添整體香氣以及辣度，營造出從舌尖至喉間不同層次的味覺享受。

(工商 )