花博公園新生園區「臺北玫瑰園」已開展，「表定」活動至4月4日止，但提醒民眾，除了活動進行，其實「臺北玫瑰園」一年365天是天天開放，除了品種區開放時間有所限制，每年4-10月 AM7:00～PM6:00；11-3月 AM8:00～PM5:00外，其他「花海區」及「景觀區」更是24小時等候民眾大駕光臨，民眾隨時都可以前往賞花，感受這一座北臺灣品種最豐富的玫瑰園風采，尤其包括最美春季及秋季兩季最美的玫瑰園！

臺北玫瑰園景觀區才第一年，之後會越來越美麗(洪書瑱攝)

臺北玫瑰園擁有歐洲浪漫的風情(洪書瑱攝)

臺北玫瑰園自2011年的一個「品種區」逐步耕耘擴張，2017年誕生「花海區」，今(2021)年更乘勝追擊完成了「景觀區」，而景觀區又分為「五彩玫瑰園」、「育種家花園」及「園藝植物佈展區」等三大展區。「臺北玫瑰園」已成為今年春季最夯賞花新景點，玫瑰園內5大展區，超過700種5000株來自世界各地的玫瑰，搭配精緻拱門、花架、石雕及各色花草造景，令人宛若置身浪漫的歐洲王室花園。

臺北玫瑰園景觀區(洪書瑱攝)

這玫瑰花牆成為社群團體的焦點(洪書瑱攝)

在欣賞完玫瑰園後，不妨再至周邊景點，規劃成一日遊行程，如：晴光商圈、新生迷宮花園、臺北典藏植物園、天使生活館、林安泰古厝、AJI(集食行樂廣場)市集、農民市集等，若往捷運的方向有「臺北市立美術館」。包括：「天使生活館」週二至週日9:00-18:00開館，午餐要一週前預約，每份＄500起；下午茶一天前預約，每份＄380起；花博公園長廊廣場於假日之際，會舉辦「臺北花博農民市集」，以「產地直銷」方式，提供民眾優質農產品，而且每週還規劃不同主題，每個週末，或而週六或而週日，其中一日下午並有「花博音樂會」規劃！除此之外，台北花博公園圓山園區一角也有「MAJI集食行樂」可供民眾選擇品嚐！當然「這裡」更是一處補捉拍攝「飛機」頭上飛過的最佳地點之一！

玫瑰_一代佳人(洪書瑱攝)

而鄰近晴光商圈，它也有一段興衰過程，當年因1950年韓戰爆發，40年代美軍顧問團來台，駐專在中山北路一帶，部份軍用物質或福利品流入市場，因而能販售珠寶、服飾、禮品、百貨等，讓晴光商圈在當時成為一處舶來品市場，也造就了晴光商圈特有的「委託行」文化，經過時間的跌宕起伏，並於1997年發生一場大火，重新進行整建工作，並規劃商店街與美食廣場，逐漸發展成一個規模不大，卻熱鬧有加的臺灣傳統美食市集。

為了因應「臺北玫瑰園」的玫瑰花展，此次晴光商場中，也順勢結合相關活動，於花展期間，邀請民眾在店家中尋找玫瑰相關產品，讓玫瑰花展增添不同的感觀，讓玫瑰不僅可欣賞、可買、可品嚐、可用、可DIY等！如：咖啡堂中，不僅有玫瑰系列飲品，還有玫瑰永生花，甚至小雞星球雞蛋糕店中，也有玫瑰造型雞蛋糕，另外還有店家販賣乾燥花、珠寶、首飾、寢具、香水等！※.活動期間可至相關店家找尋玫瑰相關產品──(活動官網截圖)

另外，若想來個「玫」麗約會，品嚐「玫食」、「美食」，鄰近晴光商圈，位於中山北路二段上的「綻1852_牛排館」，活動期間可以品嚐玫瑰法式櫻桃鴨胸＄1380+10%，加價399元/199元成為套餐，另外還有玫瑰飲品＄380+10%，相關美食需提前二天預訂！

「台北玫瑰園」入口處有工作人員宣導民眾賞花必須戴口罩、保持安全社交距離。另外，主辦單位為了民眾與相關旅遊業者規劃了「臺北玫瑰一日遊」行程，相關訊息可至2021臺北玫瑰展活動網站或「公園新花漾」粉絲專頁與「臺北玫瑰園」粉絲專頁查詢！

(中時新聞網)