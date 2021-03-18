小三數學題難倒老爸，崩潰求助網友後，眾人笑歪狂喊老闆是奸商。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

國小三年級的數學解不開！一名爸爸發文求助網友，兒子數學作業的第六題寫道「126條魚每9條綁成一串，賣了23串還剩多少？」但他無論怎麼算都覺得不對勁，因為明明最多只能綁14串，引發網友討論，許多人直呼，老闆是奸商吧？一串肯定沒有九條魚，也有人笑說，這道題是期貸交易的先修班？需要用到期貸做空的觀念來解。

一名男網友昨在臉書社團《爆癈公社二館》發文求救，有哪位數學大師可以幫忙解答國小三年級的數學作業？作業本上的第六題「至民把126條魚每9條綁成一串，賣掉23串後，還剩下幾串？」，讓他看完忍不住崩潰喊「應該沒有老闆會賠錢賣吧！」

網友看完笑稱「老闆是奸商」，因為126條魚明明只能綁成14串，哪來23串可賣？「126條魚，9條一串得到14串，老闆卻賣了23串，要不要解釋，一串到底有幾條魚？」、「原來超賣這事是老師教的」、「老闆備料的經驗明顯不足，這樣還敢接單」、「商業奇才」、「奸商，每串肯定不足九條」、「老闆欺騙消費者」、「生意太好，先欠客人9串魚」、「這叫作飢餓行銷」。

不少網友歪樓說，這是期貸交易先修班？「題目要用到期貨做空的觀念」、「明顯是種『買空賣空』的投機事業」、「這是個買空賣空的交易行為，絕對剩下0串，才不會被套牢」、「借魚賣出，融券的概念，等市場魚價下跌在回補」、「詐騙集團怎麼來的？就是這樣」。

許多人看完則說，這是小學三年級的題目，除非是教負數的觀念，否則應該是老師寫錯魚的數量，或是寫錯串數了。對此，原PO也更新貼文表示，與老師確認之後，對方表示是不小心出錯的題目，現在已經更改了。

(中時新聞網)