日本人氣YouTuber Mahoto（ワタナベマホト，本名：渡邊摩萌峡），和22歲「欅坂46」前成員今泉佑唯帶球閃婚，然而在宣布喜訊隔天，Mahoto就遭指控強逼15歲少女傳裸照，事後他也因承認此事遭公司解約，日前更是遭警方逮捕。

Mahoto和今泉佑唯1月初凌晨宣布婚訊，隔天一名15歲少女便透過YouTuber「KoreKore（コレコレ）」揭發Mahoto，指出Mahoto從2020年11月就開始逼她傳裸照，她總共陸續傳了30張照片，男方還威脅如果說出去，就會公開所有裸照，為了證明自己所言不假，少女還附上對話截圖。

事件曝光後，Mahoto也在警局承認此事，但由於當時少女沒有提交受害申請，也沒有解釋清楚事件來龍去脈，因此說明結束後就暫時落幕，Mahoto還向友人表示，自己好像能躲過一頓牢飯，但女方父母親仍沒有放棄，在日前終於傳出他被逮捕的消息。

今泉佑唯得知此事後大受打擊，哭到說不出話，身體狀況也因此不穩定，必須立刻就醫，儘管Mahoto哭著道歉，但無論老婆怎麼追問，他都解釋不清楚當時的情況，友人透露，今泉佑唯現在以孩子為第一順位，因此還想再給Mahoto一次機會，儘管身邊的人都勸分，她還是選擇原諒。

(中時新聞網)