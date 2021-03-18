全球晶片供應鏈體系目前非常脆弱。Android手機晶片巨頭高通（Qualcomm）日前就被爆出，晶片長期處於缺貨狀態，旗下5G手機晶片供應受阻，小米、OPPO等手機廠商的訂單已大量轉向聯發科。

據外媒TechBite報導指出，高通受限晶圓代工產能緊張，加上三星德州廠停工衝擊，5G手機晶片供應受阻，交貨期長達30周以上。小米、OPPO等大陸廠商已急向聯發科求助，其中小米採用高通晶片比重，由80%降至55%，大量轉單至聯發科。

至於晶片短缺問題，高通公司執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）稍早對媒體表示，當前對技術產品晶片的瘋狂需求給半導體行業帶來了沉重負擔。

這就是聯發科不斷推出新的高階晶片的原因。天璣1000系列晶片組大幅度地替代了高通晶片。值得注意的是，聯發科第二代高階SoC 天璣2000系列處理器可能會在第二季度初交付。

小米集團副總裁兼Redmi品牌總經理盧偉冰日前曾在微博上表示，今年晶片缺貨，不是缺，而是極缺。高通主晶片及其他相關技術產品都缺貨，當中包括電源類和射頻類的零組件。

此外，OPPO副總裁、中國區總裁劉波在受訪時也提及，因為消費電子晶片的供應鏈毛利差，不像汽車跟工業控制類的晶片毛利比較好。而消費類電子的價格競爭，對生態的影響導致了供應鏈的問題。劉波認為，毛利差投資就會減少，加上汽車、IOT等需求上升，因此未來兩、三年手機晶片供應鏈仍會相當吃緊。

(中時新聞網)