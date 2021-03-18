「ESG已內化為台達DNA，無論是產品的創新研發，或是公司治理、友善環境節能減碳，台達經營策略已與ESG方向結合，隨著國際品牌大廠及投資機構逐步將ESG納入供應鏈下單及投資標準，落實ESG可望成為台達未來營運、品牌價值及市值成長的推手」台達永續長周志宏表示！

宛如電影「明天過後」，冰風暴在氣候一向乾燥炎熱的美國德州真實上演，過去幾年，無論是北半球的美國加州、西伯利亞，或是南半球的澳洲及亞馬遜河流域野火頻傳、三不五時降臨暴雨引發的洪災，乃至於非洲蝗害等，極端氣候重災害逐漸成為日常生活常態，讓長期關注氣候變遷、積極在各項產品研發中落實「環保、節能、愛地球」的台達電(2308)深感還要再多做一點，即使已經是ESG(環境、社會和公司治理)模範生，於3月16日正式宣布台達電加入「RE100計畫」，承諾至2030年，台達電海內外所有製造生產據點將100%採用再生能源，達到碳中和目標。

台達電執行長鄭平在台達電成立50週年活動，明確說明台達電自2021年到2030年將採取「廠區節能、自建太陽能廠、購買再生能源憑證及綠電」四個方式，逐步落實RE100目標，

面對彷彿按下了快轉鍵的氣候變遷，台達電將如何在公司產品及營運中落實ESG精神，以具體行動因應氣候變遷的嚴峻挑戰？以下是周志宏專訪

問：台達推動ESG多年，對公司業務開拓及營運帶來那些成果？

答：台達電核心能力就是在做節能技術的提升，每一項產品及業務都與台達經營使命「環保、節能、愛地球」有關，經營使命與「業務發展」及「企業永續」結合得很好。

舉例來說，台達自2006年開始打造綠建築，至2019年共打造/捐建27棟綠建築及2座認證綠色資料中心，從綠建築逐步發展出智慧電網、區域自動化、樓宇管理與控制方案、智慧照明等，並合併Delta Controls與LOYTEC，進而成為台達電8大事業群之一的樓宇自動化事業群。

台達聚焦的SDGs七大項目也與台達產品及營運緊密相連，如：永續城市及可負擔能源部分，台達推出電動車解決方案及推展綠建築協助永續城市發展，亦持續發展太陽能發電系統、提升廠區再生能源使用量，支持全球發展I-REC，加入RE100倡議；在工業/創新基礎建設方面，台達推出多元節能整合方案、協助工業加速創新、智能製造與自動化(IA)；在氣候行動部分，台達持續發展高能源效率產品，訂定並承諾SBTs，積極因應氣候變遷。

隨著全球環保意識高漲，蘋果、微軟、Google、BMW及NiKe等大廠均是RE100的會員，積極落實100%使用再生能源承諾，對供應商亦要求同樣的標準，愈來愈多的國際品牌大廠及投資機構將ESG納入供應商稽核下單及投資決策參考。

過去品牌廠稽核供應鏈是以問卷及派人到公司調查，現在是加入DJSI、CDP這些國際評比單位成為會員，將自己要求的標準，委由這些ESG國際評比單位來稽核供應商，再由DJSI及CDP提供稽核資料做為管理供應商及下單參考，換言之，重視ESG就是與客戶對接，ESG做得愈好，對公司營運及業務都有正面助益。

除現有的業務與ESG緊密連結，隨著ESG國際評比單位科學化減碳(SBTs)方法標準日益明確，企業產品及營運節能減碳成果可具體化為數字，如：台達高效能產品在2010年到2019年協助全球客戶節電314億度電、約當減排1674萬噸二氧化碳；2019年通過ISAE 3000確信11項主力產品節電量，依各產品2019年出貨量推估，共省下約14.444億度電；2019年經認證的15棟廠辦綠建築及5棟學術捐建綠建築，共節電2148萬度電，約當減少13415噸碳排放；這些節能方案除是台達各項業務成長推手，未來亦有機會將產品節能減碳成果轉換成可銷售的碳權，成為公司新成長動能。(5-1)

(時報資訊)