問：身為電源及散熱龍頭廠商，您認為台達電(2308)的電源及散熱核心技術在推動ESG具有那些優勢？

答：根據Google工程師曾經在英特爾開發者論壇(IDF)中分享，如果效率達到90%電源供應器被世界上1億台電腦採用，每台電腦每天工作8小時，三年內就可以為地球省下400億度電。

工程師出身的台達創辦人鄭崇華，非常重視台達電源產品轉換效率，總是要求研發提高產品的轉換效率來達到節能目標；要提升轉換效率，開發高效能產品，就必須充分掌握電子電力及散熱兩大核心技術及關鍵材料特性。

「創新研發」及併購是台達兩大成長主軸，台達非常重視產品創新研發，平均每年研發創新費用佔公司營收比重逾8%，2020年研發佔比更高達9%，公司也透過併購及招募到最好的人才及合作夥伴，如：2003年併購歐洲電源大廠Ascom旗下的通訊電源部門，取得優秀的人才，讓台達在德國電子電力研發中心很強，不僅能就近服務客戶，對於台達後來發展汽車電子相關產品也有很大的幫助。

目前台達在全球有75個研發中心，近萬名研發工程師，包括：中國、美國及德國最好的電源及電力電子相關工程師都跟我們合作，加上台達的客戶都是國際品牌大廠，高標準產品要求及頂尖研發人才，讓台達掌握領先競爭同業各種材料及產品關鍵技術。

除每年投入大量研發費用，相較於電源同業及散熱同業多只有電源或散熱單一產品，台達除了電源產品，還有風扇、VC(均熱片)、熱管等散熱產品，由於台達同時擁有電源及散熱兩項關鍵技術完整產品線，充分掌握電源及散熱的特性，甚至連最先進的氮化鎵等，也因此我們比同業更容易設計出高轉換效率的產品，例如，我們開發出世界第一「80 Plus認證鈦金級的伺服器電源(96% Energy efficiency)」、「全球最高轉換效率通訊電源(98% Energy efficiency)」及「全球最高轉換效率的太陽能逆變器(99.2% Energy efficiency)」等產品，並有包括：電子式安定器、伺服器電源供應器、浴室抽風換氣扇、LED路燈、AC-DC Adapter、PV Inverter、EV DC Charger、LED high bay、不斷電系統、TV電源供應器、LED diver等11項主力產品節電量於2019年通過ISAE 3000確信；我們也能夠提供客戶整體解決方案，以資料庫中心為例，台達可以提供客戶包括：電源轉換、不斷電系統等電源管理控制、照明、散熱元件、內部空間散熱通道設計等。

在車用產品部分，由於台達的電源供應器做得比別人好，轉換效率可以做到96%到97%，用在汽車電路上效能比別人好，且我們以自有技術把馬達、馬達驅動器及直流電源模組三種不同功能的產品整合在一起，讓車廠客戶很驚豔，目前全球各大車廠幾乎都已是台達的客戶。

透過「創新研發」及「培育人才」掌握的電源及散熱核心技術，開發符合環保要求「高效能產品」廣泛應用在台達各領域的節能解決方案，這些又符合ESG方向，成為台達推動ESG的優勢。(5-2)

(時報資訊)