問：台達電(2308)在推動ESG過程中，曾遭遇什麼困難？如何突破可否具體舉例說明

答：台達創辦人鄭崇華常說，在我一生經營企業中，時常會想到企業的存在價值，雖然企業要有利潤才能發展，但更重要的是經常不忘記如何運用企業的專長及能力，同時對社會有所貢獻。

台達以接軌聯合國永續發展目標推動ESG，經過審慎評估，聚焦「品質教育」、「可負擔能源」、「工業/創新基礎建設」、「永續城市」、「責任消費與生產」、「氣候行動」、「全球夥伴」SDGs七大項目逐步落實。

我們在開始做的時候，首先面臨的困難是不了解ESG規範及框架，舉例來說，2015年承諾科學基礎減碳目標(Science Based Targets；SBTs)，被要求在兩年內提出科學化減碳方法，但我們不知道何謂科學化方法？到處找發現當時並沒有科學化方法，一直到2017年SBT才出了7個方法，我們請顧問公司協助，選用行業別脫碳方法(Sectoral Decarbonization Approach, SDA)，利用同產業公司設定相同的絕對減量幅度，依此分配的減碳責任計算台達減碳額度。這個方法有個好處是SBT機構歸納出來的7個方法之一，經過時間整理努力，台達在2017年10月成為台灣首家、全世界第87家企業通過科學基礎目標倡議組織符合性審查，2020年碳密集度較基準年2014年下降32%，連續三年達成SBT階段目標。

再者，為健檢公司EGS成果，我們積極參與DJSI、CDP等國際評比機構評比，了解公司有那些不足需要加強的部分，台達內部也成立「永續委員會」，建立「企業永續發展辦公室」當公司的智庫，負責找出落實ESG的資訊及答案，並成立包括HR、IT、EMS、Material在內的專案小組，協助台達管理專案追蹤進度，統一提報告。

由於台達電產品涵蓋的產業非常廣泛，8個事業群相當於8個不同產業的公司，且全球化佈局，有營業銷售據點、生產廠區、研發中心等，還有一堆子公司，業務多樣且組織複雜，一開始寫ESG報告連去那個單位找東西都不知道；舉例來說，建立產品碳足跡，但碳足跡怎麼算？我們發現，材料、原物料及基本零組件有碳足跡資料庫，於是我們買資料庫，針對所需的品項及產品材料建立資料庫，我們供應商如果對他所有的材料、原物料及產品都有碳足跡也會主動提供給我們，讓我們資料庫更齊全，我們在設計產品時就可以把資料帶進去，建立我們的產品碳足跡。

在廠區節能方面我們也遇到挑戰，設定2020年主要廠區電密集度再減少30%目標未達成，主要原因除了節能方法在2009年到2014年都已經做了，公司近幾年積極推動工廠自動化，雖然人力成本下降、產能提高，但智慧工廠24小時運轉，機器設備用電難以下降，如何提升廠區節能還在努力中。

供應鏈管理一樣不容易，由於台達電產品品項多且複雜，供應商絕大多數是小公司，只能慢慢培養、利誘、鼓勵，輔導支持資助多於要求，協助供應商逐步達到ESG標準。(5-3)

(時報資訊)