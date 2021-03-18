問：面對複雜的供應鏈，台達電(2308)如何協助供應鏈廠商達到ESG？

答：台達視供應商為長期夥伴，透過供應鏈ESG委員會推動供應鏈管理，並落實供應商永續管理規範，每季召開會議，將年度結果呈報至全球台達永續推動委員會，由董事會成員及經營團隊監管。每年亦針對不同類型的供應商分別進行相關ESG問卷調查，以擴及整個供應鏈體系運作並貼近供應商不同型態，大幅提升風險鑑別完成率，同時透過稽核、矯正、輔導及訓練等方式，有效降低供應商發生斷鏈的風險。

由於供應商類型眾多，且規模不一，台達以共榮合作的方式鼓勵供應商加強ESG管理，主要議題包括供應鏈ESG風險、衝突礦產、氣候變遷等，其中針對氣候變遷議題，台達深入分析乾旱風險所造成的斷鏈風險，從年度採購金額前80%的關鍵供應商，挑出近90家關鍵供應商為乾旱風險評估對象，將風險評估結果納入台達決策依據之外，更針對生產基地位於缺水區域的供應商，提供台達廠區及綠建築節水經驗，協助因應氣候變遷減緩及調適規畫，找尋外部輔導資源及進行用水診斷分析與矯正計畫等，以強化永續價值鏈。

再者，台達每年發放ESG問卷至上千家廠商，藉由發放問卷及回收的過程，舉辦webinar以加強廠商對於RBA五構面的認知程度；另外也會分享節能減碳的輔導資訊及節能減碳經驗給廠商。

目前供應商節能減碳合作項目包括：廢棄物減量、物流碳排減量及節能產品應用，其中廢棄物減量方面，台達與供應商合作實施EPE、紙類等包裝材料回收、可重複利用載體(膠框)替代紙箱運送，以及棧板回收再利用；在物流碳排減量部分，台達與物流運輸供應商合作綠色運籌，實行運輸成本優化、併貨運送、迴圈取貨(Milk Run)、包裝設計、裝櫃方式及選擇最佳運送路線等措施；至於節能產品應用則是在2019年共協助7家供應商導入113產品種類，共計1567個節能產品與解決方案。

此外，為降低製造與運輸過程對環境產生的二氧化碳排放，台達持續運用在地化採購策略，建構出綠色供應鏈，2019年全球平均在地化採購比率達70.6%。(5-4)

(時報資訊)