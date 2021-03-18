問：台達電(2308)宣示2030年要達到100%使用再生能源，可否具體說明從2021年到2030年將如何落實此目標？

答：落實RE100目標，大致可分為台達自身可以做的「廠區節能+自建太陽能廠」及向外「購買再生能源憑證(REC)及直購綠電(PPA)」兩大策略。

台達自2009年開始推動生產據點節能，在2014年達成主要廠區用電密集度下降50%目標後，設定2020年用電密集度再減少30%，成立能源管理小組，廠區交叉巡檢經驗學習，並導入Energy Online能源在線監測系統，有效即時掌握資訊，台達廠區自2011年到2019年累計施行2036項節能方案，節電2.6億度，約當減少20.7萬噸碳排放，台達將持續以高效電源技術為核心投入創新研發，針對產品解決方案、生產據點與綠建築節能三大領域持續進行節能改善，實現廠商節能減碳目標。

台達亦持續在廠區(主要為中國大陸、泰國、印度等)擴建太陽能光電系統，在廠區建築物樓頂建太陽能板，每年增加再生能源使用比率，台灣廠區則因應台灣再生能源發展條例需求，2019年於法規管制廠區均完成裝設10%契約容量之再生能源。

2019年台達主要生產廠區共產生23.2百萬度太陽能，協助廠區節能約3%，2020目標則是持續增加自發自用之太陽能(計算查核中)。

在購買REC及PPA部分，由於台達RE100承諾涵蓋全球廠區，包括：台灣、大陸、泰國等主要廠區，且美國、歐洲、日本有據點，甚至印度亦有綠建築，而RE100亦必須在這些地區推動，因此在每個地區我們都有對應因應策略；舉例來說，美國及歐洲地區再生能源比較成熟，在綠色產品、購買憑證及PPA都是比較成熟的區域，相較之下，印度及日本在再生能源法規制度沒有那麼成熟，例如：印度在憑證購買上因為市場量不多，價格相對較高，因此印度及日本未來須持續要關注。

由於再生能源是未來永續的趨勢，且再生能源市場變動性非常大，台達將視各區域綠電市場自由化程度以及政府相關法規，評估適合當地的再生能源發展策略與相應的解決方案，如果法規有變化策略也會調整，依照當地市場狀況買憑證；例如：大陸雖然有綠證，但因資料透明度不夠未獲國際認可，我們自2018年起於大陸購買國際再生能源憑證(iRECs)，2019年購買170百萬度憑證，可減碳逾139,247公噸二氧化碳當量，不過，大陸一直在朝向通過國際認可，未來若大陸通過國際認可透明度較高的時候，我們也會轉向買綠證；至於台灣則正準備進入PPA市場。

透過廠區節能、自建太陽能光電系統，搭配購買170百萬度再生能源憑證，目前台達整體再生能源使用比例提升至44.1%，相較未使用再生能源，共逾156,324公噸二氧化碳減量，預估今年再生能源使用比例可達50%。

台達亦已陸續建置符合100%使用再生能源的產線，以符合RE100會員客戶規範。

台達也綜合考量全球製造廠區的內外部碳成本訂定2021年內部碳價為每公噸300美元，依此計算的碳費將運用於節能專案及再生能源的取得；此目標由董事會及永續委員會通過，並於2021年開始實施，朝向零碳排放邁進。

換言之，未來台達主要生產據點大陸、台灣、泰國和印度將以廠區再生能源自發自用為主，再因應當地市場趨進行REC和PPA購買。問：除台達自身的努力，您認為政策方面還有什麼可以協助企業推動ESG？答：台達自2015年開始推動ESG就與國際接軌，推動ESG策略方向會朝著比政府現有政策前面一點，不少指標都超前去做，如：「再生能源發展條例」的用電大戶條款，契約容量5000KW以上用電大戶，5年內完成設置契約容量10%再生能源裝置容量，這個政策的目標，台達早已完成。

雖然台達在使用再生能源走得比較前面，且有太陽能廠可以自發自用，但要達成RE100仍有挑戰，必須要尋求好的綠電廠商配合，購買PPA；不過就台灣來說，離岸風電大廠已簽給用電大戶，其他廠商買到的電量就比較少，現在整個綠電市場是供不應求狀況，因此若要談政府政策如何協助企業？以綠能來說，目前市場瘋搶綠電，政府政策應該要有比較多的capacity(容量)，必須開放風電廠相關投資及活絡的市場機制讓企業去遵循，讓企業可以有更多綠電可以選擇購買，政府亦可檢視現行電價是否合理，如果在價格上有調配，亦可促進綠能產業發展。(5-5)

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