工業電腦廠研揚(6579)董事會通過2020年財報，第四季稅後淨利回升至1.15億元、每股盈餘（EPS）1.07元。合計全年合併營收58.98億元、創歷史次高，惟稅後淨利3.82億元、每股盈餘3.58元，則雙創近5年低點。

研揚董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利3元，其中以盈餘配發2.5元、資本公積配發0.5元，盈餘配發率約83.8％。以昨（17）日收盤價69元計算，現金殖利率約4.35％。公司將於5月28日召開股東常會。

研揚去年第四季合併營收14.1億元，季減5.12％、年減10.22％，但毛利率「雙升」創35.43％次高，營益率11.35％，優於第三季9.22％、低於前年同期13.04％。歸屬母公司稅後淨利1.15億元，季增達62.14％、但年減37.35％，每股盈餘1.07元。

合計研揚去年合併營收58.98億元、年減4.07％，仍創歷史次高。毛利率32.73％、營益率10.52％，低於前年33.57％、11.71％。因匯損增加及投資股票帳面價值減損拖累業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利3.82億元、年減30.67％，每股盈餘3.58元，雙創近5年低點。

研揚去年雖受疫情、缺料等因素干擾，但本業工業電腦營運與前年表現大致相當，整體合併營運表現衰退較多，主因持股50％的醫療電腦子公司醫揚去年營運衰退較多，加上匯損增加及投資牧德帳面價值減損較多，使業外明顯由盈轉虧拖累所致。

觀察研揚去年個體營運概況，合併營收40.85億元、年減4.21％，但毛利率27.53％、營益率10.98％，優於前年27.33％、10.82％。醫揚合併營收13.47億元、年減9.15％，毛利率34.44％、營益率11.92％，低於前年36.59％、15.96％。

研揚2021年前2月自結合併營收7.71億元、年減17.22％，為近5年同期低點。展望今年，研揚預期今年歐洲市場需求可望穩健復甦，而近年鎖定4大人工智慧（AI）垂直市場發展，專案布局逐步進入收成階段，今年可望有較大幅度成長，帶動整體營運表現回升。

(時報資訊)