美國頻頻發生攻擊亞裔事件，南加州20多個僑胞社團今天串連發聲，不願「族裔模範生在疫情下變成代罪羔羊」。國會議員、官員出席線上活動，呼籲團結以對抗仇恨。

喬治亞州的亞特蘭大市16日水療館槍擊案，6名亞裔女性喪生，近日針對亞裔族群的攻擊事件增加，不少在美國生活的僑胞感到不安，在社群網路互相提醒。

台灣僑民及留學生組成的南加州中國大專院校聯合校友會今天舉行「全僑譴責歧視亞裔美國人活動」線上活動，不分藍綠20多個社團響應。聯邦國會議員趙美心、劉雲平、金映玉等發言，共14位民選官員出席。

南加州大專校友會成立43年，會長郭文斌向中央社記者表示，美國是民族的大熔爐，種族問題存在已久，僑胞工作生活經常遇到各種歧視，面對這樣的問題，亞裔必須團結起來發聲。

郭文斌說，儘管新聞上的暴力事件是屬於極端案例，但亞裔身為在美國社會奉公守法的模範生，不能保持沉默，必須團結起來發聲，「否則下一個受害者可能就是你我」。

台灣出生的聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）發言時，引用「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）資料指出，疫情爆發以來，至今發生近3800件攻擊亞裔美國人的事件，呼籲停止使用族裔來稱呼冠狀病毒。

劉雲平說，每當美國面臨外部威脅，亞裔變成代罪羔羊，這樣的歷史一再重演。他在國會共同起草多項法案，包括要求司法部設立專門職位、提高政府預算、成立全國委員會以打擊仇恨犯罪。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）發言表示，身為亞太裔國會議員連線主席，她已要求眾議院司法委員會18 日舉行聽證會，目標是啟動立法程序，解決仇恨亞裔的犯罪問題。

20多個僑胞社團聯合發出4點聲明，向美國政府與民代表達訴求，包括保護亞裔美國人的人身及財產安全；禁止種族歧視；倡導族群互動和諧；立法保障少數民族平等權益。

除了華文媒體之外，洛杉磯多家電視台也派人參與這場線上記者會。

線上會議中，有地方官員表示，針對近日亞裔攻擊事件增加，已經組成社區巡守隊，發揮守望相助精神。另有地方官員分享，隨時保持警戒，遇到危險時可以拿出手機拍攝自保，呼籲不要保持沉默，一有不對勁就要立即通報。

(中央社)