國民黨主席預計7月改選，成各界關注焦點。有「街頭小霸王」之稱，並與前總統陳水扁、駐日代表謝長廷合稱「黨外三劍客」，2019年退出國民黨的前民進黨立委林正杰表示，國民黨從國共內戰時期就很排外，高層間彼此都不結盟，來台至今仍是一盤散沙，無法在路線與戰略上達成共識，他甚至懷疑高層間藏有美國內應，認為只有榮譽黨主席連戰、吳伯雄與前主席洪秀柱，這三人是可信的。

林正杰18日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨真正的問題在於「高層」而非「基層」，與其期待高層還不如期待基層，因為基層大多數都有與大陸互動的經驗，是真心親近大陸的；反觀高層，他甚至懷疑裡面藏有美國內應，只有連戰、吳伯雄、洪秀柱三人真正可信賴。

針對國民黨2020年總統與立委選戰失利，林正杰痛批，國民黨至今都不敢進行敗選真實檢討，國民黨的文化與共產黨不同，共產黨從毛澤東主席時代就會自我批評、互相批評，從中能夠檢討、認錯、改變，因此共產黨能從文革後的極左路線回到改革開放；但國民黨沒有這個文化，這是黨性問題，國民黨內部就是不斷勾心鬥角，高層間彼此不解盟，在路線與大戰略上也沒有共識。

針對黨主席大選，林正杰被問到何不鼓勵交情甚篤的洪秀柱出來參選？直言：「這一次嗎？也不容易啊！」因為黨內雖有5萬「挺柱」鐵票，但人馬、資源、財力都是不夠的，甚至連黨內選舉都必須要花錢，連戰與前總統馬英九時代都有黨產，但朱立倫2016年要參選總統時就已經很辛苦了。林坦言，國民黨從故總統蔣經國過世後，「黨產」與「金錢」就是維繫黨內政權的重要手段，故國民黨黨產被查封後，這個黨基本上就恐面臨垮台；反觀民進黨愈來愈有錢，萊豬、疫苗、口罩、綠電都有人在吃，讓民進黨愈吃愈補，已成為一個腐敗團體，難以想像政治敗德到如此地步。

(中時新聞網)