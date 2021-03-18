立法院司法及法制委員會今專題報告翁茂鍾案，警政署資料指出，訪談翁茂鍾後，因行政調查無從查明副署長劉柏良、警政委員周幼偉買股及前偵查員徐(繡)岳未簽辦相關案件，已函送檢方偵辦。

翁茂鍾案 警政署查無劉柏良、周幼偉簽辦案仍函送檢方，圖為現任警政署警政監周幼偉。(中時資料庫)

立法院司法及法制委員會邀請司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥、法務部調查局長呂文忠及內政部警政署副署長蔡蒼柏列席就「翁茂鍾案涉及不當接觸司法檢調警人員案」進行專題報告，並備質詢。

蔡清祥進入會議室前接受聯訪表示，儘量把所有的事實查清楚釐清，儘快公布調查報告。媒體提問，檢調人員部分是否顯示內控不足？蔡清祥回答，會從各方面落實檢討。

警政署、法務部、司法院及調查局分別提出書面報告，資料顯示，司法院及警政署已訪談過翁茂鍾。

警政署資料指出，本案於109年9月10日經媒體報導及監察院新聞稿揭露「劉柏良及周幼偉為翁茂鍾座上常客，且購買翁茂鍾所控公司股票，另翁茂鍾記事本記載87年8月28日刑事警察局經濟犯罪組組員徐(繡)岳約談翁茂鍾兄弟後，當晚於頂上餐廳宴請刑事局高層及劉柏良與周幼偉等人」等情，涉有違反公務員服務法暨其倫理規範。

警政署立即主動自行分案調查，陸續約詢劉柏良、周幼偉、周妻宣介慈、徐(繡)岳及翁茂鍾及翁茂欽等人。經約詢徐(繡)岳，得知他是因收受台灣證券交易所87年7月31日函刑事局，告發佳和公司股票交易涉嫌違反證券交易法案件，通知翁茂鍾及翁茂欽2人於87年8月28日至刑事局，案件確實由他承辦，但相關卷資已佚失，且他因中風後記憶力不佳，此事距今已久，詳情沒辦法確認。

警政署約詢翁茂鍾，翁稱他不識徐(繡)岳，當天他是趁到刑事局順道拜訪警界友人（劉柏良等人）並吃飯敘舊，晚宴除有劉柏良等人外，其他人員及談論事項已無印象；此外翁還說，曾於84年6月至92年10月任台南縣警察之友會理事長，他喜歡結交朋友，難以記得每次參加飲宴的官警姓名，且輪流作東，因時間已久遠，無法詳記。

警政署資料指出，劉柏良於87年8月間任刑事局偵查第二隊隊長，非徐(繡)岳所屬隊長，而周幼偉時任鐵路警察局刑事警察隊隊長，非刑事局員警。翁茂鍾兄弟於87年及97年間前科素行資料，並無由警察機關偵辦或移送的刑事案件。

調查結果顯示，劉柏良、周幼偉部分，涉及購買翁茂鍾所有佳和公司股票，因相關匯款及資金往來明細，經向保有資料的機關調閱而未予提供及向相關金融機構調取，獲部分金融機構回復逾保存期限，無資料可提供，依行政調查程序「無從查明渠等購買股票詳細情形，是否涉有不法」，因此函送檢察機關偵辦查明。

至於劉、周接受翁茂鍾飲宴及餽贈部分，查出翁茂鍾曾任台南縣警察之友會理事長，劉、周均稱與翁茂鍾結識後，雙方互有往來邀宴及有被動接受贈與襯衫，但飲宴次數及受贈襯衫件數無資料可查，難認有違反公務員廉政倫理規範之處，自無從以相關規定議處。

周妻宣介慈部分，非職司犯罪偵查勤務，她代理周幼偉申購股票匯款事務，難認有何違失不當；徐(繡)岳部分，認為他未予簽辦佳和公司股票交易涉嫌違反證券交易法案件，是否涉有不法，已於110年2月8日函送檢察機關偵辦。（編輯：李亨山）1100318

(中央社)