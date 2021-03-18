連鎖壽司店「壽司郎」鮭魚免費吃活動，掀起全台一陣改名熱潮，不少人為了吃免錢，不惜把名字改成各式各樣的「鮭魚」，始料未及。有壽司郎店員爆料，第一天就接到9隻鮭魚，而且名字都讓他超級崩潰，IG對話曝光笑翻眾人。

「壽司郎」限17、18日兩天內，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音者，可享5折起的用餐優惠；若名字有「鮭魚」兩字，則可直接全桌免費。沒想到全台竟有上百人為此到戶政事務所改名，有網友在臉書社團《爆廢1公社》爆料，在壽司郎工作的朋友被問到餐廳戰況時透露，活動第一天就崩潰了。

一名在壽司郎工作的店員透露，活動第一天就來了9隻鮭魚。（圖／截自臉書 爆廢1公社）

根據IG對話截圖，該名在壽司郎工作的店員，活動第一天就在IG限時動態上嗆聲「各位鮭魚們，X你們名字X次不XX！」被問接到幾個改名的客人時怒回「今天總共9隻鮭魚來，X拎X 」，最令他崩潰的是，有人改名「黃金帕瑪森起司鮭魚」，讓他直接爆粗口「我X你媽」。

對話曝光後笑翻眾人，網友紛紛回應「我笑了，您辛苦了」、「為什麼這隻鮭魚感覺很好吃」、「實在太好笑，這個活動後勁好強哦！」、「鮭魚之亂」、「X怎麼可以這麼好笑」、「真的笑死我了，哈哈哈哈」、「靠北我笑死」、「9隻鮭魚返鄉」、「我笑爛」、「辛苦的員工」、「覺得大家都好有創意，取得都好好笑」。

全台最大間壽司在三重 新鮮Q彈海鮮壽司控必吃

(中時新聞網)