美國聯準會周三會後宣布維持基準利率於近零水準與現行每月購買資產規模不變，同時調升美國經濟成長與通膨預測，並調降失業率預測。儘管看好經濟前景，且預期未來幾年升息的決策官員增加，但聯準會表示，這不足以改變至少到2023年利率都將按兵不動的前景。

如同市場普遍預期，聯準會決策理事會FOMC表決通過短期借貸利率保持在近零水準不變，同時將繼續實施每月至少購買1200億美元資產的計畫。

此次會議焦點在於央行決策官員們如何看待經濟前景，以及經濟情勢可能對政策造成的影響。

FOMC在會後聲明中表示表示，在經歷復甦步伐放緩後，近期經濟活動與就業指標都已回升，惟受到疫情影響最嚴重的產業仍然疲弱。聲明並指出，美國的通膨率仍然低於2%目標。

根據FOMC發布的經濟預測，美國央行預期2021年國內生產毛額（GDP）將成長6.5%，但之後幾年成長力道將放緩。在去年12月發布的預測報告中，聯準會預期2021年GDP成長4.2%，顯示現在央行對美國經濟前景的看法樂觀許多。

聯準會預期2022年與2023年GDP將分別成長3.3%和2.2%，更長期而言，成長率估將落在約2.3%。

隨著經濟增長，FOMC決策官員預期美國失業率將從目前的6.2%下滑至4.5%，低於去年12月預期的5%。之後兩年失業率預估分別為4.2%和3.7%，長期而言將落在4%水平。

此外，聯準會調升對核心通膨率的預測，FOMC最新預估今年個人消費支出通膨為2.2%，到2022年下滑至2%，到2023年回升至2.1%，但長期而言將落在2%。

至於經濟情勢改善將如何影響政策，決策委員會仍預期基準利率將保持不變直到2023年。

此外，會後聲明顯示，雖然預期升息的決策官員有所增加，但不足以改變利率前景。根據FOMC個別成員預測的「點狀圖」，18位決策官員中，有4位預期在2022年升息，而在去年12月的會議上僅有一位做此預測。7位決策官員預期在2023年升息，去年12月僅有5位。

(時報資訊)