類比IC測試廠逸昌(3567)董事會通過2020年財報，第四季營運動能持續回升，稅後淨利0.24億元、每股盈餘（EPS）0.72元，雙登2年半高點。合計全年營收3.86億元、年增7.47％，稅後淨利0.79億元、年增達29.61％，每股盈餘2.35元。

逸昌董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2元，盈餘配發率約85.1％。以昨（17）日收盤價33.25元計算，現金殖利率約6.02％。公司將於6月17日召開股東常會，全面改選4席董事及3席獨董。

逸昌股價自去年11月起向上震盪走揚，3月2日初觸及35.35元的近2年8個月高點後震盪拉回，回測31元支撐後再度走升，今（18）日開高後穩揚，最高上漲1.95％至33.9元，早盤維持逾1％穩健漲幅。

逸昌去年營收3.86億元、年增7.47％，毛利率39.13％、營益率25.87％，優於前年35.26％、21.43％。稅後淨利0.79億元、年增達29.61％，每股盈餘2.35元、優於前年1.8元，整體營運重返成長軌道，且獲利成長優於營收。

以此推算，逸昌去年第四季營收1.06億元，季增8.2％、年增7.33％，為近2年高點。毛利率41.92％、營益率28.84％，分創近2年、2年半高點。稅後淨利0.24億元，季增達27.58％、年增達12.39％，每股盈餘0.72元，雙創2年半高點。

逸昌受中美貿易戰影響，2018、2019年營運表現因而下滑，去年整體營運重返成長軌道，主因5G及新冠肺炎疫情使居家工作及遠距教育比例增加，帶動公司成品測試需求增加，使整體營運繳出逐季成長佳績。

逸昌2021年前2月自結合併營收0.63億元、年增3.29％，為近3年同期高點。展望今年，在5G應用帶動成品測試需求增加下，公司對今年營運展望維持審慎樂觀看待，資本支出預估擴大至1.2億元，主要用於投資成品新增測試設備、功能性板卡與相關周邊設備。

(時報資訊)