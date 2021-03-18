蘇花公路16日發生嚴重遊覽車車禍事故，至今仍有10名傷者在宜蘭的三家醫院接受治療。（宜蘭 縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

蘇花公路16日發生遊覽車自撞山壁事故，目前仍有10名傷患分別在宜蘭縣的聖母、博愛及陽大醫院等三家醫院救治，其中有4人傷勢較重，還在加護病房觀察，至於傷勢較輕微的遊覽車游姓司機預計最快可在今天出院，但院方表示，基於安全考量，也不排除延後出院時間。

目前10名傷患，在聖母醫院接受治療的57歲王姓婦人傷勢最為嚴重，她因強烈撞擊導致顱內出血，醫療團隊緊急安排手術將其顱內的血塊取出降低腦壓，目前生命已趨於穩定，醫院持續以顱內監測器觀察，情況朝樂觀的方向發展。

聖母醫院另外收治的3名患者，分別是王姓婦人的丈夫，右大腿受到重創，經過開刀治療後傷勢已經穩定，沒有生命危險，但復原後恐會影響日後右腿的行動力；另外兩名傷者都是鄭姓的女子，其中一人是48歲女領隊左胸肋骨骨折，另一名鄭女47歲，她是隨車賣「鴨賞」的業者，頭部前額受到撕裂傷，經過縫合手術後，已無大礙。

至於釐清這起事故最關鍵的人物就是在博愛醫院接受治療的游姓司機，他受到右側髖部挫傷、胸腔骨折等傷勢，相對傷勢較輕，雖然意識清醒，但事發後情緒一直很不穩定，經過醫院的治療，傷勢已無大礙，據了解游姓司機最快可在今天出院，並接受檢、警的約談，要在最快的時間內瞭解事發過程，並釐清事故原因。

博愛醫院另有3名傷勢嚴重的病患都在加護病房觀察治療，包括73歲的曹姓老婦人，頭部其他部位挫傷，67歲的閻姓男子，創傷性硬腦膜下出血，以及同為67歲的辛姓婦人，頭部其他部位挫傷，3人目前生命跡象都相當穩定。

(中時 )