民進黨立委王定宇今（18）日接受廣播節目專訪，談租屋風波，再度澄清與同黨發言人顏若芳的關係，沒想到卻自爆，大學時曾與現任某中部女立委同住在一屋簷下，他笑稱，「那才是同居」。

王定宇今日在廣播節目中表示，顏若芳就像哥兒們一樣，很熱心、個性大喇喇的，哪怕要繞路，她也會願意幫忙載一些人。

王定宇稱顏若芳就像哥兒們一樣，很熱心、個性大喇喇。(本報系資料照片)

談起自己的租屋歷程，王定宇說，原本是找了康定路的房子，屋主姓林，但因為離捷運站太遠，剛好林姓屋主也是顏議員的朋友，才輾轉租在顏若芳的房子，而當初看房時就是一個閒置的空間。

此外，王定宇還自爆，就讀成大時租了3房2廳的房子，現在某中部女性立委是他學妹，兩人和另一個學弟同住，主要是想降低負擔，三人同住在一個屋簷下，那才是真的同居。

至於是否考慮住會館？王定宇說，有看到大家在討論冬天沒有冷氣吵不吵的問題，他解釋，租屋時是在天氣熱的時候，但那屬於環境因素，另外還有心情上的問題，如果在外面有個空間會比較自在，否則在宿舍出房間門還要穿得人模人樣，樓下都是駐衛警，等於住在一個嚴肅的地方，哪怕下樓拿個外送還要穿西裝褲，對他來說不是住宿，而是工作的延伸，但一切都等過一陣子再來討論。

(中時新聞網)