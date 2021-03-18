從運勢角度來看，人的手相可以看出很多東西，包括一個人的性格、人緣和一生命運等。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，光是手指就包含了很多訊息，比如：手指太軟意味著心腸軟，難成大事；手指太硬代表天生操勞，會費盡心神。以下分析每支手指代表的運勢，要注意男左女右。

▍1.拇指

大拇指厚實的人性格實在，做事務實，能夠取得成就，大拇指平薄的人則相反，做事缺乏規劃，理財能力差，一輩子難發財。豎起拇指時，若明顯大幅度向後彎曲，象徵表達能力好，適應能力強。大拇指短的人，年輕時生活困難，但往往能白手起家，中年後苦盡甘來。

▍2.食指

食指形狀端正修長，不歪斜的人，在年輕時各方面都順風順水，與兄弟姐妹相處融洽，能得到朋友幫助。如果一個人的食指長，說明他的好勝心強，意志力堅定，賺錢能力強，但是花的也多，難以將錢存下。如果食指長得短，那麼此人嫉妒心比較強，在他人背後常有各種小動作，很難成就事業。

▍3.中指

中指長得好的人，在中年時如日中天，能取得成就。而中指歪曲的人，則在中年後運勢較差。中指長代表有主見，個性聰明，中指短就代表無主見，容易受別人影響，自己沒有思考能力。

▍4.無名指

無名指代表夫妻關係，無名指修長端直的人，婚姻幸福，家庭和樂，身體健康，運勢也很順。無名指過長，說明此人很有才華，藝術天分比較高，能夠在特殊領域做出成績，同時異性緣很好，容易得到異性幫助。無名指較短的人，個性沉穩，缺乏衝勁，感情事業穩定，雖不算特別好，但不會大起大落。

▍5.小指

從小指中能看出人的晚年運勢，小指形狀好的人，晚年身體健康，子女也孝順，可以安享晚年。小指較長，代表此人個性比較強勢，頭腦靈活，事業和財運都不錯，不過人緣不是很好。反過來小指過短的話，說明此人性格直爽，待人體貼，一生財運比較穩定。

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(中時新聞網)