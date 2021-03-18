交通部長林佳龍18日赴立法院交委會專題報告「清明連假期間疏運作為暨公眾運輸（含場站）、重要景點如何加強防疫工作」並備質詢，不過不令人意外的是立委幾乎都聚焦在16日蘇花公路6死重大車禍，林佳龍並遭同黨立委重話抨擊，無法做好的官員就應該下台。

「很愧疚！每次重大遊覽車事故，都是家屬的血淚建立相關遊覽車改善制度，」民進黨籍立委李昆澤說，遊覽車評鑑制度沒落實，無法做好的官員就應該下台，林佳龍身為部長應該要全力督促。

民眾黨立委邱臣遠表示，公路總局網頁上的遊覽車評鑑更新停留在2016年，甚至有駕駛累積違規高達789次，公司56名駕駛違規近1000次，當年騰龍居然還拿到甲等評鑑。

國民黨立委洪孟楷質詢時，也質疑為何林佳龍在16日事故發生當天晚上在自己臉書寫著：「這輛遊覽車有按時定檢、司機工作也沒有超時，並排除天候問題，真正的肇事原因檢調正在釐清中」，事故調查都還沒做完，林佳龍為何能夠做出結論？

公路總局局長許鉦漳表示，遊覽車評鑑以往是2到3年做一次，但沒有規定多久要做一次。不過此次不只騰龍沒有做，而是所有遊覽車都沒有做，因為業者和學者專家認為原來評鑑辦法不是很好，因此之後和業者溝通。公路總局2019年已經提出草案，新的評鑑制度2020年10月就發出去，現在在收尾，今年6月以前會公布全國不列等和乙等以上的遊覽車供參考，不列等指的是未達乙等，另外若發生重大安全事故就是不列等。年底會公布完整評鑑結果。

(旺報 )